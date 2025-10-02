16+
Общество

Самарцев предупредили о ночном тумане

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Приволжском УГМС объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стал сильный туман.

"Ночью и утром 3 октября местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости до 500 метров и менее", - отмечается в сообщении.

