Почта России приглашает на бесплатные мастер-классы в Самаре

Музей почты в Самаре присоединяется к Международной неделе письма, которая пройдет с 7 по 11 октября и приурочена ко Всемирному дню почты. Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвященные истории почты, филателии и современному искусству.

Программу Недели письма подготовили сотрудники Почты России. Мероприятия традиционно приурочены ко Всемирному дню почты, отмечаемому 9 октября, в годовщину основания Всемирного почтового союза. В этом году Неделя письма в Самаре пройдет с 7 по 11 октября в Музее почты по адресу ул. Молодогвардейская, 144. Мастер-классы и интерактивы раскроют разные грани почтовой культуры.

Программа Недели письма:

7 октября, 17:00 — мастер-класс "Искусство почтовых отправлений" (12+), посвященный мейл-арту — современному направлению искусства, использующему почтовые материалы как художественные средства. Участники превратят обычные конверты в авторские произведения.

9 октября, в 17:00 — участница объединения современных художников АПЕГA Яна Гончарова проведет мастер-класс "Без слов" (16+). Гости познакомятся с техникой автоматического письма, научатся выражать эмоции через ритм линии и давление пера.

10 октября, в 12:00 — Музей почты станет одной из площадок первого Всероссийского Аграрного диктанта (6+). Участники ответят на вопросы по темам растениеводства, животноводства, цифровизации АПК, продовольственной безопасности.

11 октября пройдут сразу два мероприятия. В 11:00 начнется встреча посткроссеров с обменом редкими открытками и подписанием совместных отправлений; в 13:30 стартует игра "С почтовыми марками по карте мира" (12+), ее участники под руководством опытных филателистов попробуют определять страны по маркам и окунутся в историю коллекционирования знаков почтовой оплаты.

Участие во всех активностях бесплатное, нужно лишь предварительно записаться через личные сообщения в сообществе "Музей почты в Доме Иванова" во "ВКонтакте": @domivanova. Количество мест ограничено.