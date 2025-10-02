Более 650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

В Самарской области продолжается прививочная кампания. В первую очередь, на прививки приглашают жителей из групп риска: дети, начиная с 6 месяцев, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхо-легочной систем, беременные женщины, а также жители, которые работают с населением, — медработники, социальные работники, сотрудники сферы образования, торговли, транспорта и др.

На сегодняшний день порядка 650 тысяч жителей региона сделали прививку от гриппа, среди которых 250 — дети. Прививочные пункты развернуты в медучреждениях, а также проводятся выездные мероприятия по месту работы непосредственно на предприятиях и в организациях.

"Вакцинация — это не просто личная забота о здоровье, но и социальная ответственность, способствующая укреплению безопасности и благополучия всего общества, — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. — Коллективный иммунитет, сформированный благодаря вакцинации, создает защиту не только для вакцинированных, но и для тех, кто по медицинским показаниям не может быть привит".

В поликлинике № 3 Тольятти работают 10 прививочных пунктов. Вакцинацию уже прошли более 50000 прикрепленных жителей, в том числе ветераны специальной военной операции. Ежедневно через каждый пункт проходит от 300 до 1500 человек.

"В выходные посвятили время своему здоровью. Совместно с ветеранами СВО сделали прививку против гриппа и прошли диспансеризацию. Врачи сделали все очень быстро, профессионально и качественно. По итогам обследования специалисты порекомендовали лечение и назначили необходимые дополнительные обследования. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки", — рассказал заместитель главы городского округа Тольятти по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей Дмитрий Мостовой.

Напомним, в медучреждении проводится второй этап углублённой диспансеризации для ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Комплекс мероприятий включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования для оценки состояния здоровья.

Специалисты напоминают о простых мерах профилактики сезонных инфекций: вакцинация от гриппа, личная гигиена, здоровый образ жизни; в случае наличия симптомов ОРВИ — обращение за медицинской помощью.

Медработники приглашают жителей региона пройти диспансеризацию и вакцинацию.

Всего с начала прививочной кампании в медучреждения региона доставлено 1 млн доз вакцин от гриппа. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах, можно на интерактивной карте на сайте ведомства.