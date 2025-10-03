В выходные в Самарской области потеплеет до +18°C

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на 3-6 октября в Самарской области. По данным синоптиков, в регионе ожидаются теплые выходные без осадков.
В пятницу, 3 октября, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха +13…+15 °C.
В субботу, 4 числа, в регионе будет малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем +13…+18 °C.
5 октября в Самарской области сохранится малооблачная погода. Ветер юго-восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…+3 °C. Днем столбик термометра прогреется до +13…+18 °C.
В начале рабочей недели, 6 числа, в регионе установится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C. Днем по прогнозам местами небольшой дождь, температура составит +12…+17 °C.
