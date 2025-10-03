16+
Общество

Низкие зарплаты и мало зелени: какие еще слабые стороны нашли у Самары

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Разработчики стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года провели SWOT-анализ города. Они составили список его плюсов и минусов, а также угроз и возможностей.

К сильным сторонам развития Самары авторы исследования отнесли производственный потенциал и многоотраслевую структуру промышленности, рост количества самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства, активное развитие высокотехнологичные кластеров: аэрокосмического, медицинского и креативного. Также к плюсам города отнесли следующие показатели:

  • обеспеченность жильем выше, чем в целом по стране;
  • стопроцентная обеспеченность детей дошкольным и дополнительным образованием;
  • высокий уровень обеспечения врачами.;
  • наличие метро и благоустроенной набережной у Волги;
  • широкая сеть учреждений культуры и искусства;
  • активная работа советов ТОС;
  • развитие инициативного бюджетирования.

"К слабым сторонам можно отнести сокращение численности населения, в том числе трудоспособного возраста. Несмотря на наличие большого количества промышленных предприятий уровень заработной платы в городе ниже среднероссийского. Вышеназванное приводит к дефициту квалифицированных кадров как в экономике города, так и во многих отраслях социальной сферы, — говорится в исследовании. — Экономика демонстрирует низкие темпы роста инвестиций, а в сопоставимых ценах объем инвестиций демонстрирует снижение".

Также к минусам Самары отнесли:

  • дефицит социальных объектов в периферийных районах,
  • большое количество аварийного жилья,
  • сильный износ многих объектов культуры, ремонт/реновация которых осложняется наличием статуса исторического поселения центральной части города;
  • нехватка и слабое благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, мест массового отдыха,
  • недостаточно количество озелененных территорий, поперечных дорог от Волги, двухуровневых развязок, объездных трасс;
  • аэропорт расположен далеко от центра города;
  • неудовлетворительный уровень согласованности между городскими и региональными службами;
  • высокий уровень муниципального долга.

Возможностями развития Самары, по мнению авторов исследования, являются:

  • повышение комфортности проживания населения,
  • увеличение уровня оплаты труда и престижности социально значимых профессий;
  • приоритетное развитие отраслей сложившейся экономической специализации;
  • реализация потенциала наукоемких отраслей, аэрокосмических и информационных технологий;
  • развитие территориальных кластеров;
  • реализация проекта "Международный межвузовский кампус" и формирование сети научно-исследовательских учреждений с соответствующей научно-образовательной инфраструктурой;
  • создание терминально-логистического центра, международного грузового аэропорта Самара — Авиакор, грузового речного порта и конгрессно-выставочного центра;
  • инвентаризация и профессиональная дооценка имущественного комплекса, расположенного в городе для повышения его капитализации
  • цифровизация в экономике и общественной сфере, в том числе активное использование искусственного интеллекта;
  • реализация потенциала территории для развития туризма разных видов;
  • формирование идентичности Самары;
  • комплексный подход к реализации жилищного строительства с учетом объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры;
  • оптимизация транспортного каркаса и дорожно-транспортной сети;
  • включение в хозяйственный оборот незадействованных площадей предприятий;
  • дополнительные доходы в бюджет за выполнение функций региональной столицы;
  • активное использование межмуниципального сотрудничества в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации.

"Проанализированы также угрозы, которые могут существенно повлиять на перспективы развития города. В числе них — геополитическая турбулентность, усиление санкционного давления на Россию, стагнация производства из-за повышения ключевой ставки, сокращение гособоронзаказа, снижение потребительского спроса, ухудшение технического состояния значительного количества объектов культурного наследия вплоть до их полной потери, сокращение доходов бюджета и рост расходов на обслуживание муниципального долга. Существенной угрозой развитию может стать усиление конкурентных позиций соседних региональных столиц и непрекращающийся отток молодежи в другие регионы", — следует из документа.

Стратегия развития Самары сейчас проходит общественные обсуждения. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии до 16 октября. 

