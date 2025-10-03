Низкие зарплаты и мало зелени: какие еще слабые стороны нашли у Самары

Разработчики стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года провели SWOT-анализ города. Они составили список его плюсов и минусов, а также угроз и возможностей.

К сильным сторонам развития Самары авторы исследования отнесли производственный потенциал и многоотраслевую структуру промышленности, рост количества самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства, активное развитие высокотехнологичные кластеров: аэрокосмического, медицинского и креативного. Также к плюсам города отнесли следующие показатели:

обеспеченность жильем выше, чем в целом по стране;

стопроцентная обеспеченность детей дошкольным и дополнительным образованием;

высокий уровень обеспечения врачами.;

наличие метро и благоустроенной набережной у Волги;

широкая сеть учреждений культуры и искусства;

активная работа советов ТОС;

развитие инициативного бюджетирования.

"К слабым сторонам можно отнести сокращение численности населения, в том числе трудоспособного возраста. Несмотря на наличие большого количества промышленных предприятий уровень заработной платы в городе ниже среднероссийского. Вышеназванное приводит к дефициту квалифицированных кадров как в экономике города, так и во многих отраслях социальной сферы, — говорится в исследовании. — Экономика демонстрирует низкие темпы роста инвестиций, а в сопоставимых ценах объем инвестиций демонстрирует снижение".

Также к минусам Самары отнесли:

дефицит социальных объектов в периферийных районах,

большое количество аварийного жилья,

сильный износ многих объектов культуры, ремонт/реновация которых осложняется наличием статуса исторического поселения центральной части города;

нехватка и слабое благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, мест массового отдыха,

недостаточно количество озелененных территорий, поперечных дорог от Волги, двухуровневых развязок, объездных трасс;

аэропорт расположен далеко от центра города;

неудовлетворительный уровень согласованности между городскими и региональными службами;

высокий уровень муниципального долга.

Возможностями развития Самары, по мнению авторов исследования, являются:

повышение комфортности проживания населения,

увеличение уровня оплаты труда и престижности социально значимых профессий;

приоритетное развитие отраслей сложившейся экономической специализации;

реализация потенциала наукоемких отраслей, аэрокосмических и информационных технологий;

развитие территориальных кластеров;

реализация проекта "Международный межвузовский кампус" и формирование сети научно-исследовательских учреждений с соответствующей научно-образовательной инфраструктурой;

создание терминально-логистического центра, международного грузового аэропорта Самара — Авиакор, грузового речного порта и конгрессно-выставочного центра;

инвентаризация и профессиональная дооценка имущественного комплекса, расположенного в городе для повышения его капитализации

цифровизация в экономике и общественной сфере, в том числе активное использование искусственного интеллекта;

реализация потенциала территории для развития туризма разных видов;

формирование идентичности Самары;

комплексный подход к реализации жилищного строительства с учетом объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры;

оптимизация транспортного каркаса и дорожно-транспортной сети;

включение в хозяйственный оборот незадействованных площадей предприятий;

дополнительные доходы в бюджет за выполнение функций региональной столицы;

активное использование межмуниципального сотрудничества в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации.

"Проанализированы также угрозы, которые могут существенно повлиять на перспективы развития города. В числе них — геополитическая турбулентность, усиление санкционного давления на Россию, стагнация производства из-за повышения ключевой ставки, сокращение гособоронзаказа, снижение потребительского спроса, ухудшение технического состояния значительного количества объектов культурного наследия вплоть до их полной потери, сокращение доходов бюджета и рост расходов на обслуживание муниципального долга. Существенной угрозой развитию может стать усиление конкурентных позиций соседних региональных столиц и непрекращающийся отток молодежи в другие регионы", — следует из документа.

Стратегия развития Самары сейчас проходит общественные обсуждения. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии до 16 октября.