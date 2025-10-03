Низкие зарплаты и мало зелени: какие еще слабые стороны нашли у Самары

Разработчики стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года провели SWOT-анализ города. Они составили список его плюсов и минусов, а также угроз и возможностей.
К сильным сторонам развития Самары авторы исследования отнесли производственный потенциал и многоотраслевую структуру промышленности, рост количества самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства, активное развитие высокотехнологичные кластеров: аэрокосмического, медицинского и креативного. Также к плюсам города отнесли следующие показатели:
- обеспеченность жильем выше, чем в целом по стране;
- стопроцентная обеспеченность детей дошкольным и дополнительным образованием;
- высокий уровень обеспечения врачами.;
- наличие метро и благоустроенной набережной у Волги;
- широкая сеть учреждений культуры и искусства;
- активная работа советов ТОС;
- развитие инициативного бюджетирования.
"К слабым сторонам можно отнести сокращение численности населения, в том числе трудоспособного возраста. Несмотря на наличие большого количества промышленных предприятий уровень заработной платы в городе ниже среднероссийского. Вышеназванное приводит к дефициту квалифицированных кадров как в экономике города, так и во многих отраслях социальной сферы, — говорится в исследовании. — Экономика демонстрирует низкие темпы роста инвестиций, а в сопоставимых ценах объем инвестиций демонстрирует снижение".
Также к минусам Самары отнесли:
- дефицит социальных объектов в периферийных районах,
- большое количество аварийного жилья,
- сильный износ многих объектов культуры, ремонт/реновация которых осложняется наличием статуса исторического поселения центральной части города;
- нехватка и слабое благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, мест массового отдыха,
- недостаточно количество озелененных территорий, поперечных дорог от Волги, двухуровневых развязок, объездных трасс;
- аэропорт расположен далеко от центра города;
- неудовлетворительный уровень согласованности между городскими и региональными службами;
- высокий уровень муниципального долга.
Возможностями развития Самары, по мнению авторов исследования, являются:
- повышение комфортности проживания населения,
- увеличение уровня оплаты труда и престижности социально значимых профессий;
- приоритетное развитие отраслей сложившейся экономической специализации;
- реализация потенциала наукоемких отраслей, аэрокосмических и информационных технологий;
- развитие территориальных кластеров;
- реализация проекта "Международный межвузовский кампус" и формирование сети научно-исследовательских учреждений с соответствующей научно-образовательной инфраструктурой;
- создание терминально-логистического центра, международного грузового аэропорта Самара — Авиакор, грузового речного порта и конгрессно-выставочного центра;
- инвентаризация и профессиональная дооценка имущественного комплекса, расположенного в городе для повышения его капитализации
- цифровизация в экономике и общественной сфере, в том числе активное использование искусственного интеллекта;
- реализация потенциала территории для развития туризма разных видов;
- формирование идентичности Самары;
- комплексный подход к реализации жилищного строительства с учетом объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры;
- оптимизация транспортного каркаса и дорожно-транспортной сети;
- включение в хозяйственный оборот незадействованных площадей предприятий;
- дополнительные доходы в бюджет за выполнение функций региональной столицы;
- активное использование межмуниципального сотрудничества в рамках Самарско-Тольяттинской агломерации.
"Проанализированы также угрозы, которые могут существенно повлиять на перспективы развития города. В числе них — геополитическая турбулентность, усиление санкционного давления на Россию, стагнация производства из-за повышения ключевой ставки, сокращение гособоронзаказа, снижение потребительского спроса, ухудшение технического состояния значительного количества объектов культурного наследия вплоть до их полной потери, сокращение доходов бюджета и рост расходов на обслуживание муниципального долга. Существенной угрозой развитию может стать усиление конкурентных позиций соседних региональных столиц и непрекращающийся отток молодежи в другие регионы", — следует из документа.
Стратегия развития Самары сейчас проходит общественные обсуждения. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии до 16 октября.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.