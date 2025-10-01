В регионе ожидается туман

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 2 октября местами по региону ожидается туман при ухудшении видимостью до 500 м и менее, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Напомним, утром 1 октября из-за тумана были остановлены пассажирские и грузовые перевозки на Волге. Будьте внимательны при планировании поездок.

МЧС России напоминает:

- будь внимательнее и осторожней на дорогах;

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.