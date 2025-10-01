В Самаре стартовало обучение волонтеров форума "Россия — спортивная держава"

В Самарской области стартовал один из ключевых этапов подготовки волонтеров XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" — обучение. Очные занятия проходят в Центре привлечения и подготовки волонтеров в Самаре с конца сентября по 19 октября. После чего участников ждет практическая отработка навыков на объектах форума в Самаре и Тольятти.

Программа обучения включает три модуля. Первый — ориентационный — помогает волонтерам понять структуру форума, формат работы, задачи команд и особенности взаимодействия с организаторами. Здесь отрабатываются базовые сценарии, навыки работы с гостями, понимание своей роли в общем потоке событий.

Второй блок — "Гостеприимство и туризм" — готовит волонтеров к взаимодействию с гостями: как правильно консультировать, как вести себя в стрессовой ситуации, как поддерживать доброжелательную атмосферу. В этом модуле большое внимание уделяется краеведению и истории региона — участники знакомятся с основными туристическими маршрутами, знаковыми местами, культурными особенностями Самарской области, чтобы уметь достойно представить регион гостям форума.

Финальный этап — функциональное обучение. Волонтеры выходят на площадки проведения форума и осваивают на практике задачи своего направления.

"Обучение — это важнейший этап формирования волонтерского корпуса. Именно там мы узнаем наших кандидатов: как человек работает в команде, как реагирует в нестандартных ситуациях, насколько уверен в себе и готов к роли волонтера. Тренинги помогают не только освоить функционал, но и понять, кому какая задача подойдет лучше. Именно на этом этапе формируется команда, которая станет лицом Международного форума", — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Юлия Рябева.

Обучение волонтеров проводят тренеры неформального образования. Все они прошли предварительный отбор. Программа строится на разборах примеров — все максимально приближено к реальным условиям. Тренеры — специалисты с опытом подготовки команд на форумах, спортивных и деловых мероприятиях.

"Мы разбираем реальные ситуации: как сориентировать человека в незнакомом городе, как вежливо урегулировать конфликт, как сработать в час пик на входной группе. Важно, чтобы у ребят выработался навык действовать уверенно и спокойно — это основа качественного сервиса", — отметила Мария Журба, тренер центра.

Всего на площадках Самары и Тольятти будет задействовано 1 тыс. волонтеров. Корпус формируется по двум направлениям: волонтеры организационного комитета и волонтеры города-организатора. Первые работают на площадках форума, вторые помогают сориентироваться в городе, консультируют на вокзалах, в аэропорту, гостиницах и на объектах спортивной программы. Первые смены начнутся 18 октября.

XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Форум проводится в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.