В Самарской области к празднику Крещения оборудуют 56 купелей

К празднику Крещения Господня в Самарской области оборудуют 56 купелей. На всех официальных местах купаний будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

1. Самара, Полевой спуск на реке Волга;

2. Тольятти, Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, Южное шоссе, 137 (купель на искусственном водоеме);

3. Сызрань, Подворье на Святом источнике иконы Федоровской Божьей Матери (купель при храме) в пос. Новокашпирский;

4. Новокуйбышевск, озеро Сакулино, район ул. Карбышева;

5. Жигулевск, Александровские пруды (ул. Ново-Самарская);

6. Чапаевск, на территории храма в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Орджоникидзе, 22);

7. Октябрьск, купель при церкви Вознесения Господня на ул. Ленина, 42б;

8. Кинель, озеро Ладное;

9. Отрадный, купель при храме Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Нефтяников, 34);

10. Похвистнево, купель водосвятной часовни Иверской иконы Божией Матери (с. Красные пески, ул. Краснопутиловская);

Алексеевский район

11. купель на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери (с. Алексеевка, ул. Советская, 29);

Богатовский район

12. село Знаменка, святой источник Никольский (закрытая купель);

Большеглушицкий район

13. с. Большая Глушица, река Большой Иргиз (52*24'14'', 50*28'44'');

14. с. Большая Глушица, река Большой Иргиз (52*23'38'', 50*30'23'');

15. с. Новопавловка, река Большой Иргиз (52*41'41'', 50*56'00'');

16. с. Тамбовка (52.21.28, 50.35.09);

Большечерниговский район

17. с. Большая Черниговка, река Большая Глушица (ул. Чапаевская, напротив редакции газеты "Степной маяк");

Волжский район

18. пос. Смышляевка, купель у храма Святителя Николая Чудотворца:

19. с. Воскресенка (на пруду за ул. Приозерной);

Исаклинский район

20. с. Исаклы, Центральный родник в честь Спаса Нерукотворного;

Кинельский район

21. с. Алакаевка, ул. Ново-Садовая, 55 (купель Владимирской часовни);

22. с. Богдановка, поворот на Богдановку, источник Серафима Саровского;

23. п. Чубовка, ул. Трудовая, 14а (купель Покровского мужского монастыря);

Клявлинский район

24. Храм в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, с. Клявлино, ул. Молодежная, 23 (оборудованная купель закрытого типа при роднике);

25. Храм в честь бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в с. Борискино Игар, ул. Церковная лавка, 1 (оборудованная купель закрытого типа при роднике);

26. Храм в честь святого преподобного Александра Свирского, с. Степное Дурасово, ул. Преображенсого, 6а (оборудованная купель закрытого типа при роднике);

27. Купель в честь святителя Николая, ст. Клявлино, ул. Юбилейная, 23;

Кошкинский район

28. с. Кошки, ул. Первомайская, 157, усадьба Додонова (родник Додоновский);

29. с. Четыровка, д. Гранная Купель (купель на роднике);

30. с. п. Нижняя Быковка, д. Белый Ключ, Белоключевская купель;

Красноярский район

31. Стационарные кабинки в часовне Старабинарадского Александро-Невского мужского монастыря, с. Старая Бинарадка;

32. с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, 65б (купель при часовне);

33. стационарная купель при Храме Рождества Христова "Неупиваемая Чаша", пос. Волжский, ул. М. Горького, 6а;

34. стационарная купель при Храме в с. Большая Каменка, ул. Овражная;

Пестравский район

35. с. Марьевка, река Черненькая, спуск по ул. Ленина, в районе дома № 149;

36. с. Пестравка, ул. Набережная, в районе понтонного моста, река Большой Иргиз;

37. с. Высокое, река Большой Иргиз, спуск от дома № 42 по ул. Садовой;

Сергиевский район

38. Приход в честь Архангела Михаила, пос. Суходол, ул. Кооперативная, 55а;

Ставропольский район

39. купель в с. Ташла на территории "Святого источника иконы Божьей Матери";

40. купель в с. Ягодное на территории Храма "Воскресение Словущего";

41. прорубь на реке Волга в с. Ягодное;

Сызранский район

42. срубовая купель в 400 м северо-западнее ул. Нагорной, с. Трубетчино;

43. купель в районе Губинского карьера юго-восточнее с. Губино;

44. купель в районе часовни в честь Вознесения Господня, святого источника с. Старая Рачейка;

Хворостянский район

45. срубовая купель на роднике "Девятая пятница", 2 км северо-западнее с. Хворостянка;

Челно-Вершинский район

46. с. Новое Аделяково ул. Русская (купель в часовне);

47. пос. Девлезеркино, купель при часовне Святого Пантелеймона;

Шенталинский район

48. С. Старая Шентала, Вартовский родник в д. Волчья;

49. с. Каменка, родник святых чудотворцев Косьмы и Дамиана, ул. Пионерская, 37;

50. с. п. Салейкино Богоявленский источник;

Шигонский район

51. купель при часовне иконы Божией Матери "Живоносный источник" в пос. Карловка;

52. купель на святом источнике Казанской иконы Божией матери в с. п. Малячкино;

53. купель при часовне Татьяниного родника в с. п. Новодевичье;

54. купель на роднике Святой Параскевы в с. Суринск;

55. купель при часовне в честь Святой Троицы в с. Шигоны;

56. купель на роднике в честь "великомученицы Варвары" в с. Белоключье.

Сотрудники областного регионального МЧС напоминают о важности соблюдения правил безопасности. Спускаться в воду разрешено только в специально подготовленных для крещенских купаний местах. Купание без сопровождения взрослых строго запрещено. Также нельзя выезжать на лед на автомобилях и собираться большими группами вокруг купелей.