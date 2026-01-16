В Самарской области к празднику Крещения оборудуют 56 купелей

К празднику Крещения Господня в Самарской области оборудуют 56 купелей. На всех официальных местах купаний будут дежурить спасатели, полицейские и медики.
1. Самара, Полевой спуск на реке Волга;
2. Тольятти, Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, Южное шоссе, 137 (купель на искусственном водоеме);
3. Сызрань, Подворье на Святом источнике иконы Федоровской Божьей Матери (купель при храме) в пос. Новокашпирский;
4. Новокуйбышевск, озеро Сакулино, район ул. Карбышева;
5. Жигулевск, Александровские пруды (ул. Ново-Самарская);
6. Чапаевск, на территории храма в честь Казанской иконы Божией Матери (ул. Орджоникидзе, 22);
7. Октябрьск, купель при церкви Вознесения Господня на ул. Ленина, 42б;
8. Кинель, озеро Ладное;
9. Отрадный, купель при храме Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Нефтяников, 34);
10. Похвистнево, купель водосвятной часовни Иверской иконы Божией Матери (с. Красные пески, ул. Краснопутиловская);
Алексеевский район
11. купель на территории, прилегающей к храму Казанской иконы Божией Матери (с. Алексеевка, ул. Советская, 29);
Богатовский район
12. село Знаменка, святой источник Никольский (закрытая купель);
Большеглушицкий район
13. с. Большая Глушица, река Большой Иргиз (52*24'14'', 50*28'44'');
14. с. Большая Глушица, река Большой Иргиз (52*23'38'', 50*30'23'');
15. с. Новопавловка, река Большой Иргиз (52*41'41'', 50*56'00'');
16. с. Тамбовка (52.21.28, 50.35.09);
Большечерниговский район
17. с. Большая Черниговка, река Большая Глушица (ул. Чапаевская, напротив редакции газеты "Степной маяк");
Волжский район
18. пос. Смышляевка, купель у храма Святителя Николая Чудотворца:
19. с. Воскресенка (на пруду за ул. Приозерной);
Исаклинский район
20. с. Исаклы, Центральный родник в честь Спаса Нерукотворного;
Кинельский район
21. с. Алакаевка, ул. Ново-Садовая, 55 (купель Владимирской часовни);
22. с. Богдановка, поворот на Богдановку, источник Серафима Саровского;
23. п. Чубовка, ул. Трудовая, 14а (купель Покровского мужского монастыря);
Клявлинский район
24. Храм в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, с. Клявлино, ул. Молодежная, 23 (оборудованная купель закрытого типа при роднике);
25. Храм в честь бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана в с. Борискино Игар, ул. Церковная лавка, 1 (оборудованная купель закрытого типа при роднике);
26. Храм в честь святого преподобного Александра Свирского, с. Степное Дурасово, ул. Преображенсого, 6а (оборудованная купель закрытого типа при роднике);
27. Купель в честь святителя Николая, ст. Клявлино, ул. Юбилейная, 23;
Кошкинский район
28. с. Кошки, ул. Первомайская, 157, усадьба Додонова (родник Додоновский);
29. с. Четыровка, д. Гранная Купель (купель на роднике);
30. с. п. Нижняя Быковка, д. Белый Ключ, Белоключевская купель;
Красноярский район
31. Стационарные кабинки в часовне Старабинарадского Александро-Невского мужского монастыря, с. Старая Бинарадка;
32. с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, 65б (купель при часовне);
33. стационарная купель при Храме Рождества Христова "Неупиваемая Чаша", пос. Волжский, ул. М. Горького, 6а;
34. стационарная купель при Храме в с. Большая Каменка, ул. Овражная;
Пестравский район
35. с. Марьевка, река Черненькая, спуск по ул. Ленина, в районе дома № 149;
36. с. Пестравка, ул. Набережная, в районе понтонного моста, река Большой Иргиз;
37. с. Высокое, река Большой Иргиз, спуск от дома № 42 по ул. Садовой;
Сергиевский район
38. Приход в честь Архангела Михаила, пос. Суходол, ул. Кооперативная, 55а;
Ставропольский район
39. купель в с. Ташла на территории "Святого источника иконы Божьей Матери";
40. купель в с. Ягодное на территории Храма "Воскресение Словущего";
41. прорубь на реке Волга в с. Ягодное;
Сызранский район
42. срубовая купель в 400 м северо-западнее ул. Нагорной, с. Трубетчино;
43. купель в районе Губинского карьера юго-восточнее с. Губино;
44. купель в районе часовни в честь Вознесения Господня, святого источника с. Старая Рачейка;
Хворостянский район
45. срубовая купель на роднике "Девятая пятница", 2 км северо-западнее с. Хворостянка;
Челно-Вершинский район
46. с. Новое Аделяково ул. Русская (купель в часовне);
47. пос. Девлезеркино, купель при часовне Святого Пантелеймона;
Шенталинский район
48. С. Старая Шентала, Вартовский родник в д. Волчья;
49. с. Каменка, родник святых чудотворцев Косьмы и Дамиана, ул. Пионерская, 37;
50. с. п. Салейкино Богоявленский источник;
Шигонский район
51. купель при часовне иконы Божией Матери "Живоносный источник" в пос. Карловка;
52. купель на святом источнике Казанской иконы Божией матери в с. п. Малячкино;
53. купель при часовне Татьяниного родника в с. п. Новодевичье;
54. купель на роднике Святой Параскевы в с. Суринск;
55. купель при часовне в честь Святой Троицы в с. Шигоны;
56. купель на роднике в честь "великомученицы Варвары" в с. Белоключье.
Сотрудники областного регионального МЧС напоминают о важности соблюдения правил безопасности. Спускаться в воду разрешено только в специально подготовленных для крещенских купаний местах. Купание без сопровождения взрослых строго запрещено. Также нельзя выезжать на лед на автомобилях и собираться большими группами вокруг купелей.
