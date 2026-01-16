В Самарской области ожидаются морозы до -30°C

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни. В выходные мороз в Самарской области будет крепчать. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют понижение температуры до -30°C.

Фото: Александра Белова