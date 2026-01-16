В Самарской области ожидаются морозы до -30°C

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни. В выходные мороз в Самарской области будет крепчать. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют понижение температуры до -30°C.
В пятницу, 16 января, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха -9…-11°C.
В субботу, 17 января, в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью -20…-25°C, днем -10…-15°C.
18 января в Самарской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -20…-25°C, местами до -30°C, днем -10…-15°C.
В понедельник, 19 января, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23°C, местами до -13°C, днем -6…-11°C.
