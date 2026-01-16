В Куйбышевском районе Самары проверят систему оповещения

В Самаре проведут проверку системы оповещения в Куйбышевском районе.

Испытания локальной системы проводят с 15 по 20 января. При этом будут включать сиренно-речевые установку.

В это время жители днем будут слышать кратковременные звуки сирен и уличных громкоговорителей. Это проверочные сигналы, которые необходимо подавать для оценки качества и масштаба озвучивания территории.