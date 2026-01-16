В Куйбышевском районе Самары проверят систему оповещения

В Самаре проведут проверку системы оповещения в Куйбышевском районе.
Испытания локальной системы проводят с 15 по 20 января. При этом будут включать сиренно-речевые установку.
В это время жители днем будут слышать кратковременные звуки сирен и уличных громкоговорителей. Это проверочные сигналы, которые необходимо подавать для оценки качества и масштаба озвучивания территории.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.