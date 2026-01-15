16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре временно приостановили работу зимней переправы Самара - Рождествено Общедомовые чаты в национальном мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке программы "СВОе Дело. Самарская область" В 2026 году в Самарской области проведут работы по семи объектам для экологической реабилитации акваторий и защиты от подтоплений В Тольяттинской городской клинической больнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ

Общество

В Самаре временно приостановили работу зимней переправы Самара - Рождествено

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 182
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило об изменении режима работы пригородного речного маршрута.

Фото: Ирина Бабичева

"В связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге с 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке (СВП) по маршруту "Самара (Речной вокзал) - с. Рождествено", - отмечается в сообщении.

Решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров. В четверг, 15 января, суда работали в сложных условиях: движение осуществлялось по "битому" льду, что привело к механическим повреждениям гибкого ограждения на нескольких судах.

"Работа в текущих ледовых условиях сопряжена с повышенным риском. Мы принимаем превентивное решение о временной приостановке движения до стабилизации ледовой обстановки на Волге", - пояснил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Пассажиров просят следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства транспорта Самарской области и Самарского речного пассажирского предприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1