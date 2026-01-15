В Самаре временно приостановили работу зимней переправы Самара - Рождествено

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило об изменении режима работы пригородного речного маршрута.

"В связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге с 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке (СВП) по маршруту "Самара (Речной вокзал) - с. Рождествено", - отмечается в сообщении.

Решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров. В четверг, 15 января, суда работали в сложных условиях: движение осуществлялось по "битому" льду, что привело к механическим повреждениям гибкого ограждения на нескольких судах.

"Работа в текущих ледовых условиях сопряжена с повышенным риском. Мы принимаем превентивное решение о временной приостановке движения до стабилизации ледовой обстановки на Волге", - пояснил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Пассажиров просят следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства транспорта Самарской области и Самарского речного пассажирского предприятия.