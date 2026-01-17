На СВО погиб президент "Федерации бокса Самарской области" Сергей Чернов

В понедельник, 19 января, состоится прощание с президентом Общественной организации "Федерация бокса Самарской области", мастером спорта по боксу, тренером, наставником, куратором социального проекта "Бокс в школу", специалистом по адаптивной физической культуре Сергеем Черновым, сообщает Боксерский клуб "Заря".
"Сергей Владимирович добровольцем ушел на СВО и героически погиб при выполнении боевого задания, до конца оставаясь верным своему долгу, принципам и любви к Родине", — говорится в сообщении.
Прощание пройдет 19 января в Новокуйбышевске по адресу: ул. Островского, 32, с 10:30 до 12:00.
