16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарских храмах пройдут крещенские богослужения В Куйбышевском районе Самары проверят систему оповещения В Самаре сокращен маршрут троллейбусов №№ 17 и 18 В Октябрьском районе Самары введен карантин по бешенству Врачи Клиник СамГМУ спасли мужчину, которому нужна была срочная пересадка сердца

Общество

В морозы на дорогах Самарской области усилили контроль и ведут патрулирование

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с устойчивыми морозами дорожные службы Самарской области перевели на усиленный режим патрулирования и механической обработки трасс для обеспечения безопасности дорожного движения.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

"При температурах ниже -10°C эффективность противогололедных материалов снижается. Поэтому главная задача дорожных служб — механическая уборка снежного наката, расчистка обочин и постоянный мониторинг дорожной сети. Бригады круглосуточно следят за состоянием трасс", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Дорожные службы сосредоточены на патрулировании трасс для мониторинга, механической уборке снега и расчистке обочин, а также на содержании пешеходных зон и остановок общественного транспорта. На сети региональных дорог задействовано до 260 единиц специализированной техники. Всего для зимнего содержания дорог в регионе подготовлено свыше 660 единиц спецтехники, что позволяет усиливать группировку при необходимости.

В условиях сильных морозов и в преддверии выходных министерство транспорта настоятельно рекомендует водителям, планирующим поездки, особенно на дальние расстояния, принять дополнительные меры предосторожности.

Перед выездом необходимо проверить исправность аккумулятора, состояние шин и уровень антифриза. Важно взять с собой комплект для экстренных ситуаций, который должен включать теплые вещи, заряженный внешний аккумулятор для телефона, термос с горячим напитком, фонарик и негабаритный запасной аккумулятор. Также стоит сообщить родным или друзьям о своем маршруте и предполагаемом времени прибытия.

В пути строго соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и откажитесь от резких маневров. Особую осторожность следует соблюдать на мостах, эстакадах и в тенистых участках дорог, где выше риск гололедицы. При первых признаках неисправности автомобиля, таких как падение мощности или тусклый свет фар, по возможности следует съехать на безопасную площадку и вызывать помощь. Не следует рисковать и оставаться на трассе без работающего двигателя и отопления.

Пешеходам также необходимо соблюдать осторожность, выбирать обувь с нескользящей подошвой, быть внимательными при переходе проезжей части и выходе из общественного транспорта.

Обо всех нештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (846) 268-41-41.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1