В Самарской области перезахоронили останки семьи губернатора Григория Аксакова

В пятницу, 16 января, в Самарской области перезахоронили останки губернатора Григория Аксакова и его семьи, сообщает в соцсети храм Покрова Пресвятой Богородицы села Беловка, где прошла служба по усопшим.

16 января 1820 г. в семье известного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова родился сын Григорий, будущий Тайный советник, седьмой губернатор Самарской губернии, губернатор Оренбургской и Уфимской губерний. Умер он 24 февраля 1891 года. По завещанию Григория Сергеевича гроб с его телом повезли в семейный склеп Аксаковых, находившийся возле Никольской церкви с. Страхово Борского района.

Но покой Аксаковых нарушали трижды: два раза вандалы и "черные копатели" вскрывали склеп, и все, что имело материальную цену, было похищено, а в третий раз покой Аксаковых был потревожен археологами, которые по инициативе Аксаковского комитета Самарской области занялись поисками могилы Аксаковых и идентификацией их останков. Это произошло летом 2020 года. Но пока останки были на экспертизе, в стране поменялось законодательство в отношении объектов культурного наследия, и возвращение останков семьи Аксаковых в родную могилу оказалось невозможным. В течение почти шести лет они находились в запасниках Борского краеведческого музея. Но сегодня противоречия разрешены и останки семьи Аксаковых возвращены в фамильный склеп в с. Страхово.