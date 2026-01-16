В Самаре сокращен маршрут троллейбусов №№ 17 и 18

В Самаре в связи с отсутствием напряжения в контактной сети по ул. Стара-Загора — от пр. Кирова до Березовой аллеи — троллейбусы №№ 17, 18 меняют маршрут.
"Троллейбусы проследуют до разворотного кольца и в обратном направлении, без заезда в 15 микрорайон", - сообщает городской департамент транспорта.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.