В Самаре сокращен маршрут троллейбусов №№ 17 и 18

В Самаре в связи с отсутствием напряжения в контактной сети по ул. Стара-Загора — от пр. Кирова до Березовой аллеи — троллейбусы №№ 17, 18 меняют маршрут.

"Троллейбусы проследуют до разворотного кольца и в обратном направлении, без заезда в 15 микрорайон", - сообщает городской департамент транспорта.