Общество

Госавтоинспекция: на ул. Утевской в Самаре изменился скоростной режим

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На участке дороги Самара - Большая Черниговка - до автодороги Самара - Волгоград, км 11+540, расположенной на ул. Утевской в районе ООТ "Военный городок", изменится скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба облГосавтоинспекции.

В районе пешеходного перехода, находящегося в зоне действия стационарного комплекса фото- и видеофиксации административных правонарушений, введено ограничение максимальной скорости движения - 20 км/ч. Место фиксации нарушений скоростного режима - по ссылке", - отмечается в сообщении.

Ранее фиксация нарушений скоростного режима на данном участке осуществлялась в соответствии с п. 10.2 ПДД РФ - 60 км/ч.

Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, заранее снижать скорость и строго соблюдать требования дорожных знаков.

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

