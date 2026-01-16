Госавтоинспекция: на ул. Утевской в Самаре изменился скоростной режим

На участке дороги Самара - Большая Черниговка - до автодороги Самара - Волгоград, км 11+540, расположенной на ул. Утевской в районе ООТ "Военный городок", изменится скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба облГосавтоинспекции.
В районе пешеходного перехода, находящегося в зоне действия стационарного комплекса фото- и видеофиксации административных правонарушений, введено ограничение максимальной скорости движения - 20 км/ч. Место фиксации нарушений скоростного режима - по ссылке", - отмечается в сообщении.
Ранее фиксация нарушений скоростного режима на данном участке осуществлялась в соответствии с п. 10.2 ПДД РФ - 60 км/ч.
Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварийности и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, заранее снижать скорость и строго соблюдать требования дорожных знаков.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.