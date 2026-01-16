Госавтоинспекция: на ул. Утевской в Самаре изменился скоростной режим

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На участке дороги Самара - Большая Черниговка - до автодороги Самара - Волгоград, км 11+540, расположенной на ул. Утевской в районе ООТ "Военный городок", изменится скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба облГосавтоинспекции.