В Постниковом овраге встали трамваи из-за поломки контактной сети

Вечером в четверг, 15 января, в Постниковом овраге в Самаре остановилось движение трамваев в направлении центра. Об этом сообщает очевидец.

Фото: предоставлено очевидцем