Общество

Общедомовые чаты в национальном мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области для оперативного решения жилищных вопросов создаются официальные общедомовые чаты на платформе национального мессенджера MAX. Эти чаты станут единой цифровой площадкой для общения собственников квартир, управляющих компаний, поставщиков ресурсов и органов власти.

"Это безопасная и удобная цифровая площадка. Все участники проходят проверку, что гарантирует надежность общения. Чат принадлежит дому, а не управляющей компании. Поэтому при ее смене вся важная информация, история обсуждений и объявлений не пропадет", - рассказал врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.

Здесь можно оперативно сообщить о проблеме, получить уведомление от управляющей компании, обсудить текущие дела или задать вопрос перед общим собранием собственников.

Как отметил Георгий Степанян, в последние годы цифровизация затрагивает все сферы нашей жизни, и жилищно-коммунальное хозяйство не является исключением. Внедрение домовых чатов в мессенджере МАХ, значительно улучшит взаимодействие между жителями и коммунальными службами.

Присоединиться к чату своего дома можно двумя способами. Первый - через приложение "Госуслуги.Дом": нужно зайти в личный кабинет и нажать кнопку "Домовой чат". Второй - по прямой ссылке.

Новый сервис повысит прозрачность в управлении домами, ускорит решение жилищных вопросов и сделает диалог между жителями, УК и властью более конструктивным.

Напомним, на платформе национального мессенджера МАХ создано почти 1200 каналов компаний и госорганизаций Самарской области. Эти каналы становятся новыми площадками диалога между властью и обществом. Официальные онлайн-платформы государственных организаций представляют собой верифицированные информационные ресурсы, запущенные органами власти. Их основная цель - обеспечить жителей оперативным, надежным и прямым доступом к актуальной информации.

