Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок на шестой сезон конкурса "Лидеры России"

Завершилась заявочная кампания шестого сезона конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Конкурс впервые проходит в командном формате.

В ходе заявочной кампании он собрал управленцев со среднем стажем управленческой деятельности 10 лет. Среди конкурсантов также стало больше управленцев высшего и среднего звена и женщин-лидеров. Всего "Лидеры России" и его специализированные направления: "Лидеры России. Политика", "Лидеры агропромышленного комплекса", "Конкурс социальных архитекторов" — объединили в 2025 году более 100 тысяч граждан России и жителей ближнего и дальнего зарубежья.

По количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (35%), далее следуют Приволжский федеральный округ (15%), Северо-Западный (13%), Южный федеральный округ, Донбасс и Новороссия (11%), Сибирский (9%), Уральский (8%), Дальневосточный (6%), Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок, соседствуют с ней в десятке активных участников также Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Пермский край.

Генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин отметил качественное развитие проекта и его ключевые нововведения: "В 2025 году конкурс "Лидеры России" еще больше расширил свои границы, в нем появились новые форматы и отдельные направления. Были запущены конкурсы "Лидеры агропромышленного комплекса", "Конкурс социальных архитекторов", прошел второй сезон конкурса "Лидеры России. Политика". А в конце года мы запустили долгожданный новый сезон "Лидеров России" в совершенно новом формате, его участниками стали не отдельные руководители, а управленческие команды крупных корпораций, бизнеса, государственных органов и других организаций. Как сказал Президент России Владимир Путин, конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде. Выпускники конкурса "Лидеры России" уже проявили себя и собрали десятки тысяч команд, а всего конкурс со специализациями объединил более 100 тысяч человек".

Как и в прошлом году, основную аудиторию конкурса составляют опытные управленцы. Это участники в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится 51% от общего числа конкурсантов. Еще 27% приходится на более старших участников, от 45 до 54 лет, 18% — участники в возрасте от 25 до 34 лет. Молодые люди до 25 лет отправили менее 3% заявок. Уровень занимаемых должностей выглядит следующим образом: руководители организаций (17%), заместители руководителей организаций (17%), начальники отделов (20%).

"Можно отметить сразу несколько позитивных трендов. Основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится 51% от общего числа конкурсантов. Средний уровень должностей участников стал выше, стало больше управленцев высшего и среднего звена. Средний стаж управленческой деятельности участников составляет почти 10 лет. Это говорит о том, что в конкурс даже в составе команд приходят не начинающие руководители, а уже достаточно опытные управленцы. Кроме того, с каждым сезоном увеличивается количество представительниц прекрасного пола: в четвертом сезоне было 30% участниц, в пятом - 36%, в этом году - 44%. Есть регионы-рекордсмены по количеству участвующих женщин - Еврейская автономная область (71%), Чукотский автономный округ (68%), Вологодская область (65%). Участвуют в шестом сезоне и чисто женские команды", - добавил Андрей Бетин.

В топ-10 отраслей, где работают участники, вошли образование (15%), государственная гражданская служба (11%), промышленность (8%), муниципальная служба и органы местного самоуправления (7%), ИТ, телекоммуникации и связь (6%). Число конкурсантов в таких сферах, как строительство, здравоохранение, культура, транспорт и прочее, составляет 4%.

Как и в прошлом сезоне конкурса, основную часть участников представляют жители Российской Федерации. Из других государств в десятку лидеров по числу участников вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Германия, Киргизия, Молдова, Турция, Египет и Сербия.

Сейчас участники готовятся к дистанционному этапу. В его рамках им предстоит пройти тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг и определены полуфиналисты. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле–мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления - стратегии, операционной деятельности и другого. Очные финалы пройдут летом 2026 года.

Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Среди них семь заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, два сенатора Российской Федерации, 22 депутата Государственной думы VIII созыва, Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, пять глав субъектов Российской Федерации, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителей региональных министерств и ведомств. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.