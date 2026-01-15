16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре временно приостановили работу зимней переправы Самара - Рождествено Общедомовые чаты в национальном мессенджере MAX позволят повысить эффективность управления МКД Ветеранов СВО обучат основам бизнеса на втором потоке программы "СВОе Дело. Самарская область" В 2026 году в Самарской области проведут работы по семи объектам для экологической реабилитации акваторий и защиты от подтоплений В Тольяттинской городской клинической больнице №5 используют цифровой кольпоскоп производства СамГМУ

Общество

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок на шестой сезон конкурса "Лидеры России"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 164
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Завершилась заявочная кампания шестого сезона конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Конкурс впервые проходит в командном формате.

В ходе заявочной кампании он собрал управленцев со среднем стажем управленческой деятельности 10 лет. Среди конкурсантов также стало больше управленцев высшего и среднего звена и женщин-лидеров. Всего "Лидеры России" и его специализированные направления: "Лидеры России. Политика", "Лидеры агропромышленного комплекса", "Конкурс социальных архитекторов" — объединили в 2025 году более 100 тысяч граждан России и жителей ближнего и дальнего зарубежья.

По количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (35%), далее следуют Приволжский федеральный округ (15%), Северо-Западный (13%), Южный федеральный округ, Донбасс и Новороссия (11%), Сибирский (9%), Уральский (8%), Дальневосточный (6%), Северо-Кавказский (3%) федеральные округа.

Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству заявок, соседствуют с ней в десятке активных участников также Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, Пермский край.

Генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин отметил качественное развитие проекта и его ключевые нововведения: "В 2025 году конкурс "Лидеры России" еще больше расширил свои границы, в нем появились новые форматы и отдельные направления. Были запущены конкурсы "Лидеры агропромышленного комплекса", "Конкурс социальных архитекторов", прошел второй сезон конкурса "Лидеры России. Политика". А в конце года мы запустили долгожданный новый сезон "Лидеров России" в совершенно новом формате, его участниками стали не отдельные руководители, а управленческие команды крупных корпораций, бизнеса, государственных органов и других организаций. Как сказал Президент России Владимир Путин, конкурентным преимуществом человека сегодня становится умение работать в команде. Выпускники конкурса "Лидеры России" уже проявили себя и собрали десятки тысяч команд, а всего конкурс со специализациями объединил более 100 тысяч человек".

Как и в прошлом году, основную аудиторию конкурса составляют опытные управленцы. Это участники в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится 51% от общего числа конкурсантов. Еще 27% приходится на более старших участников, от 45 до 54 лет, 18% — участники в возрасте от 25 до 34 лет. Молодые люди до 25 лет отправили менее 3% заявок. Уровень занимаемых должностей выглядит следующим образом: руководители организаций (17%), заместители руководителей организаций (17%), начальники отделов (20%).

"Можно отметить сразу несколько позитивных трендов. Основную аудиторию конкурса составляют участники в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится 51% от общего числа конкурсантов. Средний уровень должностей участников стал выше, стало больше управленцев высшего и среднего звена. Средний стаж управленческой деятельности участников составляет почти 10 лет. Это говорит о том, что в конкурс даже в составе команд приходят не начинающие руководители, а уже достаточно опытные управленцы. Кроме того, с каждым сезоном увеличивается количество представительниц прекрасного пола: в четвертом сезоне было 30% участниц, в пятом - 36%, в этом году - 44%. Есть регионы-рекордсмены по количеству участвующих женщин - Еврейская автономная область (71%), Чукотский автономный округ (68%), Вологодская область (65%). Участвуют в шестом сезоне и чисто женские команды", - добавил Андрей Бетин.

В топ-10 отраслей, где работают участники, вошли образование (15%), государственная гражданская служба (11%), промышленность (8%), муниципальная служба и органы местного самоуправления (7%), ИТ, телекоммуникации и связь (6%). Число конкурсантов в таких сферах, как строительство, здравоохранение, культура, транспорт и прочее, составляет 4%.

Как и в прошлом сезоне конкурса, основную часть участников представляют жители Российской Федерации. Из других государств в десятку лидеров по числу участников вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Германия, Киргизия, Молдова, Турция, Египет и Сербия.

Сейчас участники готовятся к дистанционному этапу. В его рамках им предстоит пройти тесты для оценки управленческих компетенций. Результаты команды будут формироваться по сумме баллов ее участников. По итогам будет составлен рейтинг и определены полуфиналисты. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле–мае 2026 года. В них команды в формате видеоконференции будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Задания будут касаться различных аспектов командного управления - стратегии, операционной деятельности и другого. Очные финалы пройдут летом 2026 года.

Конкурс управленцев "Лидеры России" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится с 2017 года по распоряжению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Среди них семь заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, два сенатора Российской Федерации, 22 депутата Государственной думы VIII созыва, Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, пять глав субъектов Российской Федерации, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителей региональных министерств и ведомств. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1