52 проекта из Самарской области победили в конкурсе Фонда президентских грантов

В Москве прошло заседание координационного комитета Фонда президентских грантов под председательством первого замруководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. На нем были подвели итоги первого в этом году конкурса по распределению грантов главы государства, а также объявили проекты, вошедшие в ТОП-100 лучших по итогам 2024 года.

На первый конкурс 2026 г. в фонд поступило 9,3 тыс. заявок из всех 89 регионов страны. Победителями стали 1469 проектов, которые получат финансирование в размере 4,8 млрд рублей. Результат Самарской области — 52 поддержанных проекта региональных некоммерческих организаций на сумму 138,7 млн рублей.

"Поздравляю наших победителей, — написал в своем канале в мессенджере MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Поддержка социально ориентированных НКО остается важной задачей, которой мы занимаемся на постоянной основе, выстраивая системную работу. Победы на федеральном уровне — показатель того, что мы движемся в верном направлении".

Среди лучших проектов страны признаны "Путь реки. Создание туристической тропы в Жигулевских горах" — проект по созданию пешей тропы в Самарской Луке, а также "Шаг навстречу. Новая волна" — проект чапаевской общественной организации "Форсайт" по социальной адаптации и профориентации подростков, состоящих на профилактическом учете.

Три победивших проекта от региона посвящены поддержке участников специальной военной операции, а по направлению "поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" победили девять организаций.

Еще среди победивших проектов можно выделить инициативу "ZaЛюбовь: Наследники Героев", направленную на комплексную поддержку женщин участников специальной военной операции, ожидающих или воспитывающих детей до трех лет. Всероссийский проект "ZaЛюбовь: Наследники Героев" является масштабным продолжением самарского проекта "ZaЛюбовь". Пилотная реализация в Самаре продемонстрировала положительное влияние на психоэмоциональное состояние как участниц проекта, так и их семей, что подтверждается интересом более 10 субъектов РФ к поддержке аналогичных инициатив. В рамках проекта планируется создание общей методологии, ресурсной базы и системы индивидуальной поддержки в каждом регионе, включая выездные мероприятия, обучение специалистов и круглые столы с местными властями и СМИ.

Проект "Мастерская добра", инициированный общиной милосердия "Сретение" при храме в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", направлен на поддержку матерей и жен участников специальной военной операции, проживающих в Безенчукском районе Самарской области. В рамках проекта добровольцы всех возрастов совместно изготавливают продукты питания для полевых условий, а также шьют и вяжут необходимую одежду и тактическое снаряжение для военнослужащих. Особое внимание уделяется духовным встречам со священнослужителем и арт-терапевтическим занятиям, способствующим снижению стресса и восстановлению внутреннего равновесия. Ожидается, что проект значительно улучшит социальное положение семей участников СВО.

Не осталась без внимания и инициатива организации "Родные люди", нацеленная на улучшение родительско-детских отношений в малообеспеченных и многодетных семьях Самары. В семейном пространстве будут проводить групповые занятия и игры для родителей и детей различных возрастов, включая занятия по фольклору, музыкальные встречи, семейные игры для старших детей и творческие мастер-классы по рукоделию. Проект также предлагает индивидуальное психологическое консультирование и организацию досуга для детей, не участвующих в занятиях. Завершится инициатива конкурсом на лучший семейный сценарий праздника, а результаты проанализируют на основе анкетирования участников. В проекте примут участие не менее 20 семей на протяжении 17 месяцев, что позволит охватить более 100 человек.

Со 2 февраля 2026 г. Фонд президентских грантов начинает прием заявок для участия во втором конкурсе 2026 года. Некоммерческие организации Самарской области могут подать заявку до 16 марта 2025 года. Подробнее по ссылке.