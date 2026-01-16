В Октябрьском районе Самары введен карантин по бешенству

Указом губернатора Самарской области с 16 января на территории Октябрьского района Самары введен карантин по бешенству животных.

Очагом заболевания определена квартира №9 в доме №45 по пр. Масленникова. Территория в радиусе 1 км от очага бешенства признана неблагополучной. На время действия ограничений там запрещено лечение больных восприимчивых животных, проведение связанных с их перемещением ярмарок, выставок и торгов, посещение территории посторонними лицами.

Отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством, и уничтожения его трупа.