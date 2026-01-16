В Октябрьском районе Самары введен карантин по бешенству

Указом губернатора Самарской области с 16 января на территории Октябрьского района Самары введен карантин по бешенству животных.
Очагом заболевания определена квартира №9 в доме №45 по пр. Масленникова. Территория в радиусе 1 км от очага бешенства признана неблагополучной. На время действия ограничений там запрещено лечение больных восприимчивых животных, проведение связанных с их перемещением ярмарок, выставок и торгов, посещение территории посторонними лицами.
Отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством, и уничтожения его трупа.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.