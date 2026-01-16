Участники "Школы героев" познакомились с особенностями управления муниципалитетом

Участники второго потока региональной образовательной программы для участников специальной военной операции "Школа героев" побывали в Большечерниговском районе.

"Школа героев" — региональный проект, инициированный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Он был запущен в 2024 г. и стал продолжением президентской программы "Время героев".

В ходе выездного мероприятия курсанты на практике узнали, как выстраивается работа главы муниципалитета, а также побывали на площадке "Сердце воина" в территориальном кадровом центре "Работа России".

Такие центры сегодня работают во всех муниципалитетах Самарской области. Они созданы по инициативе участников СВО при поддержке главы региона Вячеслава Федорищева.

"Основная задача — оказание психологической поддержки участникам СВО. Кроме того, во взаимодействии с кадровым центром "Работа России" мы помогаем с трудоустройством, социализацией, — рассказал генеральный директор АНО "Сердце воина" Сергей Сибилев. — В настоящее время в регионе открыто 54 кабинета "Сердце воина", в том числе в отдаленных муниципалитетах Самарской области. Адресная помощь теперь доступна для всех".

Для каждого участника СВО и их близких специалисты территориальных кадровых центров разрабатывают индивидуальную карьерную траекторию с персональным сопровождением.

"Сердце воина" — востребованная площадка, где участники СВО и их близкие могут получить комплексную поддержку. Здесь специалисты территориального кадрового центра "Работа России" консультируют по социальным и правовым вопросам, главная наша цель — содействие в трудоустройстве, — отметила руководитель территориального кадрового центра "Работа России" Большечерниговского района Олеся Ямщикова. — Мы стремимся предоставить нашим героям подходящую и любимую работу, которая станет надежной опорой в новой, мирной жизни и даст уверенность в завтрашнем дне".

Здесь при необходимости помогают с социальной адаптацией, профессиональным обучением и переобучением, а также с открытием собственного дела — все зависит от конкретной ситуации и запроса. Для выявления сильных сторон и предпочтений участников СВО есть возможность пройти диагностику, которая организована в виде тестирования.

"Для меня важно, что в кадровом центре Большечерниговского района к ветеранам спецоперации относятся внимательно и стараются помочь. С первой нашей встречи и по сей день я чувствую внимание и заботу специалистов. Здесь мне не только помогли найти работу по душе и получить все меры поддержки, но и до сих пор с радостью принимают, включают в мероприятия и работу "Клуба для СВОих", — поделился ветеран СВО, житель с. Большая Черниговка Виктор Иванов.

Для участников "Школы героев" был организован мастер-класс в администрации Большечерниговского района.

"Мы рады принимать у себя наших будущих управленцев, — прокомментировал глава Большечерниговского района Самарской области Алексей Акимов. — Познакомили их с особенностями муниципального управления непосредственно в Большечерниговском районе. Мы выедем также на несколько объектов, которые построены в рамках национальных проектов, покажем какие социально значимые бизнес-проекты реализуются в районе".

Особенность обучения в "Школе героев" — большое количество практических занятий. В процессе обучения участники также разрабатывают социально важные для региона проекты, которые будут защищать по завершению обучения.