Уполномоченный по правам человека проведет в Самаре прием граждан

В четверг, 29 января, в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области (ул. Маяковского, 20) пройдет целевой прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми.

Прием будут проводить по предварительной записи. Записаться можно по 26 января включительно по телефону: 8 (846) 337-29-03 (по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). Начало в 10:00.

К участию также пригласили представителей регионального министерства социально-демографической и семейной политики и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области.