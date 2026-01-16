Уполномоченный по правам человека проведет в Самаре прием граждан

В четверг, 29 января, в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области (ул. Маяковского, 20) пройдет целевой прием граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми.
Прием будут проводить по предварительной записи. Записаться можно по 26 января включительно по телефону: 8 (846) 337-29-03 (по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00). Начало в 10:00.
К участию также пригласили представителей регионального министерства социально-демографической и семейной политики и Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.