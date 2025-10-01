ГК "Полипласт" провела круглый стол с представителями строительного рынка Беларуси

30 сентября в рамках первой международной выставки "ИННОПРОМ.Беларусь", которая проходит в Минске, состоялся круглый стол "Химические добавки и современные решения для товарного бетона и железобетона — профессиональный взгляд "ПолипластХИМ". Организатором дискуссии выступила ГК "Полипласт".
В рамках круглого стола участники обсудили задачи сотрудничества, а также согласовали дальнейшие шаги по развитию партнерских отношений. Совместные обсуждения позволили выстроить скоординированную стратегию взаимодействия, нацеленную на повышение эффективности строительных работ и снижения издержек при реализации проектов с использованием продукции ГК "Полипласт".
"Участники круглого стола получили возможность обсудить лучшие практики использования добавок в промышленном строительстве, а также обменялись экспертными мнениями по актуальным задачам и перспективам развития отрасли. Мероприятие подтвердило статус "ПолипластХИМ" как одного из ведущих производителей и поставщиков химических добавок для бетона и железобетона, поддерживающего стабильное качество и отвечающего современным требованиям строительного рынка", — отметил Артем Георгиевич Швед, директор ООО "ПолипластХИМ".
В презентационной части встречи прошла экскурсия по стенду ГК "Полипласт", на котором специалисты компании "ПолипластХИМ" представили последние инновации в области химических и минеральных добавок для бетона и растворов, подробно рассказали о возможностях современных технологий для повышения качества и долговечности конструкций и сооружений.
Последние комментарии
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?
Что-то никто не хочет комментировать((
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.