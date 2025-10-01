16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре хотят построить 4 двухуровневые развязки В Самарской области определили победительницу программы "Мама — предприниматель" Развитие с господдержкой: как маленькая компания из Безенчукского района стала крупнейшим производителем филамента в России В Самарской области открыли новый производственный комплекс по выпуску внутрискважинного оборудования для нефтегазодобычи В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка

Экономика и бизнес

ГК "Полипласт" провела круглый стол с представителями строительного рынка Беларуси

МИНСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 204
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

30 сентября в рамках первой международной выставки "ИННОПРОМ.Беларусь", которая проходит в Минске, состоялся круглый стол "Химические добавки и современные решения для товарного бетона и железобетона — профессиональный взгляд "ПолипластХИМ". Организатором дискуссии выступила ГК "Полипласт".

Фото: предоставлено ГК "Полипласт"

В рамках круглого стола участники обсудили задачи сотрудничества, а также согласовали дальнейшие шаги по развитию партнерских отношений. Совместные обсуждения позволили выстроить скоординированную стратегию взаимодействия, нацеленную на повышение эффективности строительных работ и снижения издержек при реализации проектов с использованием продукции ГК "Полипласт".

"Участники круглого стола получили возможность обсудить лучшие практики использования добавок в промышленном строительстве, а также обменялись экспертными мнениями по актуальным задачам и перспективам развития отрасли. Мероприятие подтвердило статус "ПолипластХИМ" как одного из ведущих производителей и поставщиков химических добавок для бетона и железобетона, поддерживающего стабильное качество и отвечающего современным требованиям строительного рынка", — отметил Артем Георгиевич Швед, директор ООО "ПолипластХИМ".

В презентационной части встречи прошла экскурсия по стенду ГК "Полипласт", на котором специалисты компании "ПолипластХИМ" представили последние инновации в области химических и минеральных добавок для бетона и растворов, подробно рассказали о возможностях современных технологий для повышения качества и долговечности конструкций и сооружений. 

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2