ОТП Банк продолжает поддерживать арт-проекты

ОТП Банк пригласил друзей в Музей Русского импрессионизма, на выставку "Русские дикие" — одно из самых ярких и запоминающихся культурных событий столицы за последние 3 месяца.
PR-директор ОТП Банка Ольга Очеретина поблагодарила Музей русского импрессионизма за гостеприимство: "Мы с музеем дружим уже несколько лет, и такие встречи для нас — это всегда про ценности и вдохновение". Клиенты ОТП банка посещают культурные мероприятия не реже 1 раза в квартал и тратят при этом не менее 3500 рублей".
ОТП Банк выступает стратегическим партнером Музея русского импрессионизма с 2023 года. Сотрудничество музеем дает клиентам банка возможность познакомиться с искусством, чтобы найти в нём азарт для собственных смелых решений — в жизни, бизнесе, творчестве.
Помимо возможности вдохновиться знаменитыми полотнами, для участников встречи была приоткрыта завеса тайны о том, что готовит ОТП Банк к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS, который пройдет в октябре: "Наш стенд на форуме превратится в AI-зону будущего. Каждый участник получит свой "портрет мозга " — карточку с индивидуальной частотой и описанием поведенческой модели. Это необычный, запоминающийся опыт, который объединяет науку, технологии и будущее", — рассказала Ольга Очеретина.
