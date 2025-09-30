Два автовоза столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 30 сентября, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух автовозов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области