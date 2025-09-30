Рассрочка на готовую квартиру вместо ипотеки: в Самаре растёт интерес к альтернативным форматам покупки жилья

В Самаре всё больше горожан выбирают рассрочку при покупке квартиры. По данным аналитиков девелоперского холдинга "Глобал Вижн"*, в третьем квартале доля таких сделок в сданных домах макрорайона "Амград" выросла на 20% по сравнению с предыдущим кварталом и сейчас составляет 29% от общего числа.

Эксперты объясняют рост интереса к рассрочке изменением экономических условий. Из-за турбулентности ключевой ставки часть покупателей стала искать более гибкие и предсказуемые механизмы.

"Для многих это решение становится настоящей альтернативой ипотеке, — поясняет директор департамента продаж жилой недвижимости холдинга "Глобал Вижн" Ирина Хиль. — В ряде случаев покупатели могут получить доступ к квартире ещё до полного расчёта. В Самаре такие условия являются редким предложением. Это возможность спланировать ремонт или спокойно дождаться продажи предыдущей квартиры в рамках установленных условий рассрочки".

Ситуацию подтверждают и аналитики рынка: рост доли рассрочек в структуре сделок эксперты называют индикатором смены потребительских стратегий.

"Люди меньше откладывают покупку "на потом" и ищут инструменты, которые дают жильё уже сегодня. Рассрочка с доступом в квартиру для проектирования фактически выполняет социальную функцию — помогает людям быстрее приступить к ремонту и адаптации жилья под себя", — отмечает независимый эксперт.

*ООО "ГВ Девелопмент" по данным независимого портала ЕРЗ.РФ признан лучшим застройщиком Самарской области по объёму ввода жилья на 1 сентября 2025 года.