16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Рассрочка на готовую квартиру вместо ипотеки: в Самаре растёт интерес к альтернативным форматам покупки жилья Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре Около стадиона "Самара Арена" планируют построить район "Беспилотный" Урбан-виллы и мост-галерея: представлена новая концепция развития стрелки Волги и Самары "Новый город" добился разрешения на высотную застройку в центре Самары

Девелопмент Строительство и недвижимость

Рассрочка на готовую квартиру вместо ипотеки: в Самаре растёт интерес к альтернативным форматам покупки жилья

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 280
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре всё больше горожан выбирают рассрочку при покупке квартиры. По данным аналитиков девелоперского холдинга "Глобал Вижн"*, в третьем квартале доля таких сделок в сданных домах макрорайона "Амград" выросла на 20% по сравнению с предыдущим кварталом и сейчас составляет 29% от общего числа.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Эксперты объясняют рост интереса к рассрочке изменением экономических условий. Из-за турбулентности ключевой ставки часть покупателей стала искать более гибкие и предсказуемые механизмы.

"Для многих это решение становится настоящей альтернативой ипотеке, — поясняет директор департамента продаж жилой недвижимости холдинга "Глобал Вижн" Ирина Хиль. — В ряде случаев покупатели могут получить доступ к квартире ещё до полного расчёта. В Самаре такие условия являются редким предложением. Это возможность спланировать ремонт или спокойно дождаться продажи предыдущей квартиры в рамках установленных условий рассрочки".

Ситуацию подтверждают и аналитики рынка: рост доли рассрочек в структуре сделок эксперты называют индикатором смены потребительских стратегий.

"Люди меньше откладывают покупку "на потом" и ищут инструменты, которые дают жильё уже сегодня. Рассрочка с доступом в квартиру для проектирования фактически выполняет социальную функцию — помогает людям быстрее приступить к ремонту и адаптации жилья под себя", — отмечает независимый эксперт.

*ООО "ГВ Девелопмент" по данным независимого портала ЕРЗ.РФ признан лучшим застройщиком Самарской области по объёму ввода жилья на 1 сентября 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5