Рассрочка на готовую квартиру вместо ипотеки: в Самаре растёт интерес к альтернативным форматам покупки жилья

В Самаре всё больше горожан выбирают рассрочку при покупке квартиры. По данным аналитиков девелоперского холдинга "Глобал Вижн"*, в третьем квартале доля таких сделок в сданных домах макрорайона "Амград" выросла на 20% по сравнению с предыдущим кварталом и сейчас составляет 29% от общего числа.
Эксперты объясняют рост интереса к рассрочке изменением экономических условий. Из-за турбулентности ключевой ставки часть покупателей стала искать более гибкие и предсказуемые механизмы.
"Для многих это решение становится настоящей альтернативой ипотеке, — поясняет директор департамента продаж жилой недвижимости холдинга "Глобал Вижн" Ирина Хиль. — В ряде случаев покупатели могут получить доступ к квартире ещё до полного расчёта. В Самаре такие условия являются редким предложением. Это возможность спланировать ремонт или спокойно дождаться продажи предыдущей квартиры в рамках установленных условий рассрочки".
Ситуацию подтверждают и аналитики рынка: рост доли рассрочек в структуре сделок эксперты называют индикатором смены потребительских стратегий.
"Люди меньше откладывают покупку "на потом" и ищут инструменты, которые дают жильё уже сегодня. Рассрочка с доступом в квартиру для проектирования фактически выполняет социальную функцию — помогает людям быстрее приступить к ремонту и адаптации жилья под себя", — отмечает независимый эксперт.
*ООО "ГВ Девелопмент" по данным независимого портала ЕРЗ.РФ признан лучшим застройщиком Самарской области по объёму ввода жилья на 1 сентября 2025 года.
Последние комментарии
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.