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Поселок на берегу озера Гатное хотят отдать под комплексную застройку

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поселок Водников, расположенный в Куйбышевском районе Самары, превратился в депрессивную территорию и нуждается в развитии. Такое мнение было озвучено во вторник, 22 апреля, на сессии, проведенной в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.

Фото: Александра Ламзина

Поселок Водников располагается вдоль ул. Уральской, в районе пересечения с Новокуйбышевским и Кряжским шоссе. Посмотрите карту. 

 

По словам местных жителей, сейчас там проживают около 5,5 тыс. человек. Застройка проводилась в 50-х годах прошлого века.

"Помимо частного сектора, на территории располагаются около 160 многоквартирных домов. Это двухэтажки и бараки. Бытовых условий нет. Туалет на улице. Некоторые, конечно, уже сами себе установили. Но так как дома являются ветхими, аварийными, проблемно участвовать в программах по развитию. Даже детских площадок там нет. Учитывая, что территория интересная, находится на берегу озера Гатное, мне бы хотелось предложить, чтобы разработали какую-то комплексную застройку поселка", — сказала председатель ТОС "Кряж" Надежда Студинская.

Предложение поддержал врио главы Куйбышевского района Георгий Выводцев. По его словам, работа в этом направлении уже ведется:

"Мы ставим перед собой задачу включения поселка в программу комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас готовим все исходные материалы для того, чтобы в дальнейшем их презентовать на более высоком уровне. На мой взгляд, это привлекательное место для инвесторов, так как находится на берегу озера и есть панорамный вид на город".

По словам врио главы района, если решение по КРТ будет принято, потребуется и увеличение мощностей социальной инфраструктуры, включая строительство новых образовательных учреждений. 

Сбор предложений для стратегии развития Самары продолжается. Проходит он как онлайн, так и очно. Документ обещают подготовить к 31 июля 2025 года и представить на публичных слушаниях. После корректировок и утверждения на основе стратегии будут формировать программы мероприятий, которые необходимы для развития города, в том числе его транспортной инфраструктуры. Уже под эти программы с учетом подготовки к празднованию 450-летия Самары власти рассчитывают получить достойное федеральное финансирование, как это в свое время делали Казань и Нижний Новгород. 

Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает передачу застройщикам через аукционы кварталов с аварийным и ветхим жильем для расселения и сноса этих домов с последующим строительством новых жилых комплексов. Пока она приостановлена в части новых площадок. В рамках градостроительной реформы полномочия по КРТ передали с муниципального на региональный уровень, и сейчас чиновники формируют необходимую нормативную базу.

Однако несколько площадок уже расторгованы. Новый микрорайон планируется около парка Металлургов. Еще один лес высоток вырастет около телецентра.

Гид потребителя

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Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

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Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

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Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

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