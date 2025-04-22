Поселок на берегу озера Гатное хотят отдать под комплексную застройку

Поселок Водников, расположенный в Куйбышевском районе Самары, превратился в депрессивную территорию и нуждается в развитии. Такое мнение было озвучено во вторник, 22 апреля, на сессии, проведенной в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.
Поселок Водников располагается вдоль ул. Уральской, в районе пересечения с Новокуйбышевским и Кряжским шоссе. Посмотрите карту.
По словам местных жителей, сейчас там проживают около 5,5 тыс. человек. Застройка проводилась в 50-х годах прошлого века.
"Помимо частного сектора, на территории располагаются около 160 многоквартирных домов. Это двухэтажки и бараки. Бытовых условий нет. Туалет на улице. Некоторые, конечно, уже сами себе установили. Но так как дома являются ветхими, аварийными, проблемно участвовать в программах по развитию. Даже детских площадок там нет. Учитывая, что территория интересная, находится на берегу озера Гатное, мне бы хотелось предложить, чтобы разработали какую-то комплексную застройку поселка", — сказала председатель ТОС "Кряж" Надежда Студинская.
Предложение поддержал врио главы Куйбышевского района Георгий Выводцев. По его словам, работа в этом направлении уже ведется:
"Мы ставим перед собой задачу включения поселка в программу комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас готовим все исходные материалы для того, чтобы в дальнейшем их презентовать на более высоком уровне. На мой взгляд, это привлекательное место для инвесторов, так как находится на берегу озера и есть панорамный вид на город".
По словам врио главы района, если решение по КРТ будет принято, потребуется и увеличение мощностей социальной инфраструктуры, включая строительство новых образовательных учреждений.
Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает передачу застройщикам через аукционы кварталов с аварийным и ветхим жильем для расселения и сноса этих домов с последующим строительством новых жилых комплексов. Пока она приостановлена в части новых площадок. В рамках градостроительной реформы полномочия по КРТ передали с муниципального на региональный уровень, и сейчас чиновники формируют необходимую нормативную базу.
Однако несколько площадок уже расторгованы. Новый микрорайон планируется около парка Металлургов. Еще один лес высоток вырастет около телецентра.
Сбор предложений для стратегии развития Самары продолжается. Проходит он как онлайн, так и очно. Документ обещают подготовить к 31 июля 2025 года и представить на публичных слушаниях. После корректировок и утверждения на основе стратегии будут формировать программы мероприятий, которые необходимы для развития города, в том числе его транспортной инфраструктуры. Уже под эти программы с учетом подготовки к празднованию 450-летия Самары власти рассчитывают получить достойное федеральное финансирование, как это в свое время делали Казань и Нижний Новгород.