Поселок на берегу озера Гатное хотят отдать под комплексную застройку

Поселок Водников, расположенный в Куйбышевском районе Самары, превратился в депрессивную территорию и нуждается в развитии. Такое мнение было озвучено во вторник, 22 апреля, на сессии, проведенной в рамках разработки стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.

Поселок Водников располагается вдоль ул. Уральской, в районе пересечения с Новокуйбышевским и Кряжским шоссе. Посмотрите карту.

По словам местных жителей, сейчас там проживают около 5,5 тыс. человек. Застройка проводилась в 50-х годах прошлого века.

"Помимо частного сектора, на территории располагаются около 160 многоквартирных домов. Это двухэтажки и бараки. Бытовых условий нет. Туалет на улице. Некоторые, конечно, уже сами себе установили. Но так как дома являются ветхими, аварийными, проблемно участвовать в программах по развитию. Даже детских площадок там нет. Учитывая, что территория интересная, находится на берегу озера Гатное, мне бы хотелось предложить, чтобы разработали какую-то комплексную застройку поселка", — сказала председатель ТОС "Кряж" Надежда Студинская.

Предложение поддержал врио главы Куйбышевского района Георгий Выводцев. По его словам, работа в этом направлении уже ведется:

"Мы ставим перед собой задачу включения поселка в программу комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас готовим все исходные материалы для того, чтобы в дальнейшем их презентовать на более высоком уровне. На мой взгляд, это привлекательное место для инвесторов, так как находится на берегу озера и есть панорамный вид на город".

По словам врио главы района, если решение по КРТ будет принято, потребуется и увеличение мощностей социальной инфраструктуры, включая строительство новых образовательных учреждений.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает передачу застройщикам через аукционы кварталов с аварийным и ветхим жильем для расселения и сноса этих домов с последующим строительством новых жилых комплексов. Пока она приостановлена в части новых площадок. В рамках градостроительной реформы полномочия по КРТ передали с муниципального на региональный уровень, и сейчас чиновники формируют необходимую нормативную базу.

Однако несколько площадок уже расторгованы. Новый микрорайон планируется около парка Металлургов. Еще один лес высоток вырастет около телецентра.