В Самаре на продажу выставлена часть ТЦ "Вавилон"

На площадках бесплатных объявлений появились предложения о продаже помещений торгового центра "Вавилон". Собственники рассматривают как реализацию целиком части комплекса, так и поэтажно или отдельных помещений.
Так, согласно одному из объявлений, покупателя ищут на общую площадь более 5 тыс. кв. м, занимаемую первым, вторым и третьим этажами "Вавилона" со стороны ул. Ульяновской. Заявленная стоимость объекта составляет 270 млн рублей.
Также предлагается выкупить часть помещений из этой площади от 404 кв. метров.
Из данных ЕГРН и судебных документов следует, что ТЦ "Вавилон" принадлежит компаниям, связанным с ГК "Град": ООО "Вега" и ООО "Гамма". По информации ИАС Seldon Basis, собственниками первой выступают Любовь Аристова и Николай Коньков, "Гаммой" владеют Александр Банников, Эдуард Шматков и Александр Дучицкий. Все фамилии присутствуют в реестре учредителей ООО "Бизнес-центр "Град".
Последние комментарии
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!