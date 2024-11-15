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Девелопмент Строительство и недвижимость

В Самаре на продажу выставлена часть ТЦ "Вавилон"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадках бесплатных объявлений появились предложения о продаже помещений торгового центра "Вавилон". Собственники рассматривают как реализацию целиком части комплекса, так и поэтажно или отдельных помещений.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Так, согласно одному из объявлений, покупателя ищут на общую площадь более 5 тыс. кв. м, занимаемую первым, вторым и третьим этажами "Вавилона" со стороны ул. Ульяновской. Заявленная стоимость объекта составляет 270 млн рублей. 

Также предлагается выкупить часть помещений из этой площади от 404 кв. метров. 

Из данных ЕГРН и судебных документов следует, что ТЦ "Вавилон" принадлежит компаниям, связанным с ГК "Град": ООО "Вега" и ООО "Гамма". По информации ИАС Seldon Basis, собственниками первой выступают Любовь Аристова и Николай Коньков, "Гаммой" владеют Александр Банников, Эдуард Шматков и Александр Дучицкий. Все фамилии присутствуют в реестре учредителей ООО "Бизнес-центр "Град". 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Круто!

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