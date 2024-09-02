На мэрию Самары подали в суд из-за передачи площадки у Вертолетки под застройку

Комплексную застройку участка в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Самаре могут поставить на паузу. Тольяттинское ООО "Специализированный застройщик ПАНОРАМА" пытается оспорить передачу площадки ООО "Вира-девелопмент".

В чем суть спора

Участок находится рядом со знаменитой Вертолеткой. Мэрия Самары включила его в программу комплексного развития территорий. Аукцион провели в июле 2024 г. Конкурентами на нем как раз были "Вира-девелопмент" и "Панорама".

Начальную цену площадки установили в размере 5,5 млн рублей. Но во время аукциона она была значительно увеличена. Согласно опубликованному мэрией протоколу, "Панорама" предложила 40,2 млн рублей, а "Вира-девелопмент" — 40,5 млн рублей. В итоге конкурсная комиссия сделала выбор в пользу второй компании.

Мэрия заключила с "Вира-девелопмент" договор, согласно которому она должна расселить и снести старые дома в квартале. Взамен компания получает возможность построить там новое жилье. Предельную высоту зданий установили в 97,5 м. При максимальном проценте застройки в 99% на 110 кв. м площади жилых помещений должно приходиться одно машиноместо. Всего здесь может появиться до 279,68 тыс. кв. м жилья.

"Панорама" же подала жалобу на результаты торгов в самарское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), но получила отказ. Тогда представители компании обратились с иском в арбитражный суд Самарской области. Помимо УФАС, ответчиками выступают администрация Самары, департамент градостроительства и "Вира-девелопмент".

"Заявитель просит признать недействительными решение УФАС по жалобе, результаты аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах ул. Ветвистой и Березового проезда и заключенный по итогам торгов договор между мэрией и ООО "Вира-девелопмент", — указано в материалах суда.

Однако иск пока оставили без движения. У "Панорамы" есть несколько недель на то, чтобы исправить недочеты.

Что известно о застройщиках

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Вира-девелопмент", с которым мэрия заключила договор, было создано в феврале 2018 года. Компания зарегистрирована в Самаре по ул. Солнечной, 48А. Уставный капитал составляет 81,6 млн руб., выручка по итогам 2023 г. - 425,7 млн, чистая прибыль - 6,6 млн рублей.

Совладельцами организации выступают Зульфия и Рамиль Халиулловы. У "Виры-девлепмент" есть дочерняя компания - ООО "Специализированный застройщик "Стройлекс". Компании аффилированы группе "Вира", создававшейся бизнесменом Минахметом Халиулловым. В 2020 г. он получил судимость за коммерческий подкуп.

ООО "Специализированный застройщик ПАНОРАМА" — зарегистрировано в апреле 2024 г. в Тольятти — на ул. Спортивной, 1а. Уставной капитал — 10 тыс. рублей.

Учредителями компании являются Матвей Смоляков и ООО «РПС». У Смолякова другого бизнеса нет. А вот «РПС» связана с бизнесом тольяттинского застройщика Дмитрия Вотякова. У него есть несколько строительных компаний, одна из которых собирается возвести новый жилой комплекс бизнес-класса рядом с Прибрежным парком в Тольятти.

Также стоит добавить, что масштабную застройку около Вертолетки также планирует провести "Альянс-Менеджмент". Посмотрите эскизы.