Власти Самары отдадут участок у Вертолетки под застройку за 5,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на комплексное развитие территории жилой застройки в границах улицы Ветвистой и Березового проезда. Участок площадью 8,74 га находится рядом с Вертолетной площадкой.
"Заявки принимаются с 18 июня по 8 июля. Аукцион назначен на 11:00 12 июля. Заявители должны внести задаток в размере 100% от начальной цены — 5,5 млн рублей. Шаг аукциона установлен в размере 275,7 тыс. рублей", — говорится в объявлении департамента.
Победитель аукциона должен будет расселить и снести старые дома в квартале. Взамен он получит возможность построить там новое жилье.
Предельная высота зданий, которые тут можно построить, определена в 97,5 м. При максимальном проценте застройки в 99% на 110 кв. м площади жилых помещений должно приходиться одно машиноместо. Всего здесь может появиться до 279,68 тыс. кв. м жилья.
О планах по застройке 10 га на ул. Ветвистой уже заявили в девелоперской компании "Альянс Менеджмент". Она объявила конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории.
Последние комментарии
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.