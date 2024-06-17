Власти Самары отдадут участок у Вертолетки под застройку за 5,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на комплексное развитие территории жилой застройки в границах улицы Ветвистой и Березового проезда. Участок площадью 8,74 га находится рядом с Вертолетной площадкой.

"Заявки принимаются с 18 июня по 8 июля. Аукцион назначен на 11:00 12 июля. Заявители должны внести задаток в размере 100% от начальной цены — 5,5 млн рублей. Шаг аукциона установлен в размере 275,7 тыс. рублей", — говорится в объявлении департамента.

Победитель аукциона должен будет расселить и снести старые дома в квартале. Взамен он получит возможность построить там новое жилье.

Предельная высота зданий, которые тут можно построить, определена в 97,5 м. При максимальном проценте застройки в 99% на 110 кв. м площади жилых помещений должно приходиться одно машиноместо. Всего здесь может появиться до 279,68 тыс. кв. м жилья.

О планах по застройке 10 га на ул. Ветвистой уже заявили в девелоперской компании "Альянс Менеджмент". Она объявила конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории.