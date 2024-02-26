"Альянс Менеджмент" планирует застроить территорию у Вертолетной площадки

Девелоперская компания "Альянс Менеджмент" проводит всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции с целью развития территории, общей площадью 10 га в п. Управленческий в Самаре. Сообщается, что проект будет реализован в районе ул. Ветвистой вблизи Вертолетной площадки.

В компании поясняют, что задача проведения всероссийского конкурса - сформировать предложение по развитию и трансформации пространства в уникальной локации, проявить нераскрытые или привнести новые смыслы места. "Архитектура нового проекта должна быть оригинальной, запоминающейся, функциональной и при этом быть в гармонии с контекстом территории и подчеркивать ее уникальность, в том числе через ландшафтные образы и качественную интеграцию в панораму", - указывается в пресс-релизе.

"Мы видим большой потенциал в территории, расположенной рядом с популярным местом отдыха - вертолетной площадкой. Сейчас это настоящий магнит всей территории, куда приезжают гости города и жители всего региона. И нам не хочется делать что-то "достаточное" для этого места: мы планируем расширить границы восприятия этой локации через новый проект. Кроме того, 10 га - это масштабная территория, которая точно может претендовать на статус локальной доминанты", - отмечает генеральный директор "Альянс Менеджмента" Данил Либуркин.

Итоги конкурса планируется подвести в середине июня.

Первая делегация архитекторов уже посетила территорию будущей застройки и проектный офис девелопера: четыре столичных и одно бюро "с самарской пропиской" представили свои возможности, изучили потенциал площадки под будущий проект и познакомились со строящимися проектами "Альянс Менеджмента" и ключевыми принципами компании.