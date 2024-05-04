Мэрия Самары намерена отдать под КРТ 9 га у "Вертолетки"

Администрация Самары 4 мая опубликовала постановление о комплексном развитии территории в границах улицы Ветвистой и проезда Березового. Участок площадью 8,74 га находится рядом с Вертолетной площадкой.

Предельная высота зданий, которые тут можно построить, определена в 97,5 м. При максимальном проценте застройки в 99% на 110 кв. м площади жилых помещений должно приходиться одно машиноместо. Всего здесь может появиться до 279,68 тыс. кв. м жилья.

На участке предстоит снести шесть зданий. Судьба еще двух строений остается под вопросом.

Реализация проекта, согласно постановлению, должна занять не более восьми лет с даты заключения договора.

Напомним, в феврале о планах застройки 10 га на ул. Ветвистой заявили в девелоперской компании "Альянс Менеджмент".