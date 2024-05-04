Мэрия Самары намерена отдать под КРТ 9 га у "Вертолетки"

Администрация Самары 4 мая опубликовала постановление о комплексном развитии территории в границах улицы Ветвистой и проезда Березового. Участок площадью 8,74 га находится рядом с Вертолетной площадкой.
Предельная высота зданий, которые тут можно построить, определена в 97,5 м. При максимальном проценте застройки в 99% на 110 кв. м площади жилых помещений должно приходиться одно машиноместо. Всего здесь может появиться до 279,68 тыс. кв. м жилья.
На участке предстоит снести шесть зданий. Судьба еще двух строений остается под вопросом.
Реализация проекта, согласно постановлению, должна занять не более восьми лет с даты заключения договора.
Напомним, в феврале о планах застройки 10 га на ул. Ветвистой заявили в девелоперской компании "Альянс Менеджмент".
Последние комментарии
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно