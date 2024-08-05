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Строительство Строительство и недвижимость

"Альянс-Менеджмент" показал рендеры ЖК у Вертолетки

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Девелоперская компания "Альянс-Менеджмент" подвела итоги конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции территории общей площадью 10 га в поселке Управленческий в районе Вертолетной площадки.

Проект победителя - архитектурного бюро IND architects Проект победителя - архитектурного бюро IND architects
Фото: предоставлено "Альянс-Менеджмент"

В компании сообщили, что победителем конкурса стало Архитектурное бюро IND architects в консорциуме с RRG с проектом "‎Волжские террасы".

"Наша цель — создать современное urban village, где все необходимые сервисы находятся в шаговой доступности, но при этом окружены природой. Центральным элементом проекта станет бульвар с водным ручьем и питьевыми фонтанчиками, восстанавливающими традиции прошлых здравниц. Это станет уникальной фишкой района, привлекающей жителей и гостей", — комментирует руководитель отдела мастерпланирования IND  Ксения Шилкова.

"Альянс Менеджмент" планирует застроить территорию у Вертолетной площадки "Альянс Менеджмент" планирует застроить территорию у Вертолетной площадки
Девелоперская компания "Альянс Менеджмент" проводит всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции с целью развития территории, общей площадью 10 га в п. Управленческий в Самаре. Сообщается, что проект будет реализован в районе ул. Ветвистой вблизи Вертолетной площадки.

Генеральный директор "Альянс-Менеджмента" Данил Либуркин отметил, что концепция победителя станет основой для итогового проекта, который будет презентован чуть позже, после его доработки.

В финальной части конкурса приняли участие пять московских архитектурных бюро — IND architects в консорциуме с RRG, WOW HAUS, консорциум Osetskaya.Salov и "МАРТ-АРХИТЕКТ", "Генпро", защитивших перед жюри свои концепции. Всего же в рамках конкурсной процедуры рассматривались 25 потенциальных претендентов.

Напомним, конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции был объявлен в феврале этого года.

Проект победителя - архитектурного бюро IND architects 

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

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