"Альянс-Менеджмент" показал рендеры ЖК у Вертолетки

Девелоперская компания "Альянс-Менеджмент" подвела итоги конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции территории общей площадью 10 га в поселке Управленческий в районе Вертолетной площадки.

В компании сообщили, что победителем конкурса стало Архитектурное бюро IND architects в консорциуме с RRG с проектом "‎Волжские террасы".

"Наша цель — создать современное urban village, где все необходимые сервисы находятся в шаговой доступности, но при этом окружены природой. Центральным элементом проекта станет бульвар с водным ручьем и питьевыми фонтанчиками, восстанавливающими традиции прошлых здравниц. Это станет уникальной фишкой района, привлекающей жителей и гостей", — комментирует руководитель отдела мастерпланирования IND Ксения Шилкова.

"Альянс Менеджмент" планирует застроить территорию у Вертолетной площадки Девелоперская компания "Альянс Менеджмент" проводит всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции с целью развития территории, общей площадью 10 га в п. Управленческий в Самаре. Сообщается, что проект будет реализован в районе ул. Ветвистой вблизи Вертолетной площадки.

Генеральный директор "Альянс-Менеджмента" Данил Либуркин отметил, что концепция победителя станет основой для итогового проекта, который будет презентован чуть позже, после его доработки.

В финальной части конкурса приняли участие пять московских архитектурных бюро — IND architects в консорциуме с RRG, WOW HAUS, консорциум Osetskaya.Salov и "МАРТ-АРХИТЕКТ", "Генпро", защитивших перед жюри свои концепции. Всего же в рамках конкурсной процедуры рассматривались 25 потенциальных претендентов.

Напомним, конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции был объявлен в феврале этого года.