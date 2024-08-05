"Альянс-Менеджмент" показал рендеры ЖК у Вертолетки

Девелоперская компания "Альянс-Менеджмент" подвела итоги конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции территории общей площадью 10 га в поселке Управленческий в районе Вертолетной площадки.
В компании сообщили, что победителем конкурса стало Архитектурное бюро IND architects в консорциуме с RRG с проектом "Волжские террасы".
"Наша цель — создать современное urban village, где все необходимые сервисы находятся в шаговой доступности, но при этом окружены природой. Центральным элементом проекта станет бульвар с водным ручьем и питьевыми фонтанчиками, восстанавливающими традиции прошлых здравниц. Это станет уникальной фишкой района, привлекающей жителей и гостей", — комментирует руководитель отдела мастерпланирования IND Ксения Шилкова.
Генеральный директор "Альянс-Менеджмента" Данил Либуркин отметил, что концепция победителя станет основой для итогового проекта, который будет презентован чуть позже, после его доработки.
В финальной части конкурса приняли участие пять московских архитектурных бюро — IND architects в консорциуме с RRG, WOW HAUS, консорциум Osetskaya.Salov и "МАРТ-АРХИТЕКТ", "Генпро", защитивших перед жюри свои концепции. Всего же в рамках конкурсной процедуры рассматривались 25 потенциальных претендентов.
Напомним, конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции был объявлен в феврале этого года.
Последние комментарии
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция