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Оправдательный приговор, вынесенный замруководителя областного УФССП и ее подчиненному, устоял в апелляции

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры, пытавшейся оспорить оправдательный приговор, вынесенный ранее замруководителю УФССП по Самарской области Елене Винокурской и замначальнику одного из отделов Александру Сидорову.

Напомним, по версии следствия, с марта 2019 г. по май 2020 г. из-за незаконных указаний обвиняемых не было зарегистрировано более 4 тыс. исполнительных документов, поступивших из налоговой инспекции и судов. В результате не только были нарушены законные интересы граждан, но и более 11 млн руб. не попали в бюджет. Фигурантам вменяли п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий").

В начале мая 2022 г. следователи сообщали о завершении расследования уголовного дела, оно поступило в Промышленный районный суд. Процесс длился несколько месяцев, прошло несколько заседаний. Но 24 ноября 2022 г. дело решили вернуть прокурору из-за того, что обвинительный акт был составлен с нарушением.

В августе 2023 г. уголовное дело вновь поступило в Промышленный райсуд. Процесс вела судья Эльмира Табаева. Она вынесла Винокурской и Сидорову оправдательный приговор в связи с тем, что не было установлено событие преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).

Гособвинителя такое решение не устроило. Прокуратура подала апелляционное представление. Однако в итоге областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.

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