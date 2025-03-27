Заместителю руководителя УФССП по Самарской области и ее подчиненному вынесен оправдательный приговор

Промышленный районный суд вынес оправдательный приговор замруководителю УФССП по Самарской области Елене Винокурской и замначальнику одного из отделов Александру Сидорову, информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, что в начале мая 2022 года следователи сообщали о завершении расследования данного уголовного дела. Фигурантам дела вменяли п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий").

По версии следствия, с марта 2019 г. по май 2020 г. из-за незаконных указаний обвиняемых не было зарегистрировано более 4 тыс. исполнительных документов, поступивших из налоговой и судов. В результате не только были нарушены законные интересы граждан, но и более 11 млн руб. не попали в бюджет.

Уголовное дело поступило в Промышленный районный суд. Процесс длился несколько месяцев, прошло несколько заседаний, но 24 ноября 2022 года дело решили вернуть прокурору из-за того, что обвинительный акт был составлен с нарушением.

Это решение суда обжаловал представитель прокуратуры. 25 апреля 2023 года представление прокуратуры рассмотрела апелляционная инстанция. Решение суда первой инстанции оставили без изменения.

Как указано на сайте Промышленного районного суда, уголовное дело вновь поступило в Промышленный районный суд в августе 2023 года. Процесс вела судья Эльмира Табаева.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде мерой пресечения у подсудимых была подписка о невыезде.

21 марта Винокурской и Сидорову был вынесен оправдательный приговор в связи с тем, что не было установлено событие преступления (п. 1 ч.2 ст. 302 УПК РФ).

Данный приговор еще не вступил в законную силу и у сторон сеть право обжаловать его.