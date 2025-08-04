Жительницу Тольятти обманули "сотрудники Минобра и ФСБ" на 700 тысяч рублей

Самарский областной суд вынес решение по уголовному делу в отношении мужчины по фамилии Максимов. Его признали виновным в участии в многоходовом мошенничестве.

Как следует из материалов облсуда, Максимова уличили в афере с крупной суммой. Сам мужчина вину признал и рассказал служителям Фемиды, что он вел переписку с незнакомцем, который предложил ему забирать деньги и переводить их в криптовалюту. Дальше он по указанию собеседника приехал по указанному адресу и забрал у женщины более 714 тысяч рублей. 700 тысяч он обменял на криптовалюту и зачислил на криптокошелек незнакомца. А остальные деньги оставил себе.

При этом, как рассказала потерпевшая, обман начался от лица завуча ее колледжа. Некто под видом завуча написал ей и сказал, что необходимо пообщаться с сотрудником регионального министерства образования. Далее кто-то написал ей от лица этого сотрудника минобра и убедил ради сохранения денег и чтобы не быть привлеченной к уголовной ответственности снять деньги с банковских карт и положить на новый, "неизвестный преступникам", счет. Кроме того, потерпевшую убедили сдать в ломбард драгоценности более чем на 45 тысяч рублей. Далее она передала более 714 тысяч рублей на детской площадке человеку, которого ей обозначили как "сотрудника ФСБ". Якобы деньги ей вернули бы в банке после декларирования.

Позже обман вскрылся. Как следует из решений судов, Максимов вину признал и частично возместил вред. В итоге по статье о мошенничестве его приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы, но заменили наказание на принудительные работы с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства. Адвокат обжаловал приговор, но облсуд оставил вердикт в силе.