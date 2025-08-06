Экс-главе минтранса Самарской области Ивану Пивкину вынесли приговор

Суд Октябрьского района Самары 6 августа вынес решение по уголовному делу теперь уже бывшего министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина. Ранее гособвинение запросило ему восемь лет колонии общего режима.

Напомним, Ивана Пивкина обвиняли в превышении должностных полномочий. В частности, представитель потерпевшего гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей.

По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, а показания на него уже дал его заместитель Александр Николаев. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской "Дориссе" в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал".

Адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков оспаривал ущерб. По словам защитника, в случае производства в Чувашской Республике появляются дополнительные затраты. Транспортировка — около 8 млн руб., командировочные и прочие расходы — около 21 млн руб., удорожание асфальтобетонных смесей у местных производителей — на 44 млн рублей. По словам Вячеслава Яблокова, эти суммы превышают якобы недополученную прибыль.

В итоге Пивкина признали виновным и приговорили к штрафу в 480 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили занимать определенные должности на три года. При этом экс-министра освободили от уплаты штрафа. Также решено сразу же отменить его содержание под стражей.