Экс-министру самарского минтранса запросили восемь лет колонии

В суде Октябрьского района Самары начались прения по уголовному делу теперь уже бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина. Гособвинение запросило для него восемь лет лишения свободы.

Напомним, Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий. В частности, представитель потерпевшего гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, а показания на него уже дал его заместитель Александр Николаев. Тут кстати пришлась и аудиозапись их разговора, скрытно сделанная Сафиной летом 2024 года. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской "Дориссе" в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал". Адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков пытался доказать отсутствие ущерба.

В итоге 5 августа гособвинение запросило восьмилетний срок лишения свободы в колонии общего режима для бывшего министра. Интересно, что когда Пивкина сняли, его место занял Сергей Карпов. Но недавно с ним попрощались, и транспортную отрасль теперь курирует заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов.