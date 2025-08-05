16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-министру самарского минтранса запросили восемь лет колонии Высокопоставленного полицейского осудили за аферу в отношении военнослужащего В Самаре вынесли приговор иностранцу за обман раненого военного почти на 3 млн Жительницу Тольятти обманули "сотрудники Минобра и ФСБ" на 700 тысяч рублей В Самарской области нашли нарушения на предприятии, где погиб рабочий

Суды Происшествия

Экс-министру самарского минтранса запросили восемь лет колонии

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 168
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В суде Октябрьского района Самары начались прения по уголовному делу теперь уже бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина. Гособвинение запросило для него восемь лет лишения свободы.

Напомним, Ивана Пивкина обвиняют в превышении должностных полномочий. В частности, представитель потерпевшего гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, а показания на него уже дал его заместитель Александр Николаев. Тут кстати пришлась и аудиозапись их разговора, скрытно сделанная Сафиной летом 2024 года. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской "Дориссе" в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал". Адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков пытался доказать отсутствие ущерба.

В итоге 5 августа гособвинение запросило восьмилетний срок лишения свободы в колонии общего режима для бывшего министра. Интересно, что когда Пивкина сняли, его место занял Сергей Карпов. Но недавно с ним попрощались, и транспортную отрасль теперь курирует заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31