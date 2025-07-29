Сергей Карпов покидает пост министра транспорта Самарской области

В отставку уходит министр транспорта Самарской области Сергей Карпов. Информацию подтвердил источник Волга Ньюс.

По данным источников, официально об уходе Сергея Карпова может стать известно на текущей неделе. Он возглавлял министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области с 27 ноября 2024 года.

Для 63-го региона Карпов — "варяг". Он работал министром транспорта Республики Крым, гендиректором Агентства автомобильного транспорта Москвы, руководил управлением автомобильной магистрали "Москва — Нижний Новгород".

Прошлый министр транспорта региона Иван Пивкин был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его сейчас судят.

С недавних пор курирует дорожное хозяйство в Самаре заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов. Ранее Виталий Шабалатов работал на руководящей должности в правительстве Воронежской области, в последнее время был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.