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Облправительство Власть и политика

Сергей Карпов покидает пост министра транспорта Самарской области

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отставку уходит министр транспорта Самарской области Сергей Карпов. Информацию подтвердил источник Волга Ньюс.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

По данным источников, официально об уходе Сергея Карпова может стать известно на текущей неделе. Он возглавлял министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области с 27 ноября 2024 года.

Для 63-го региона Карпов — "варяг". Он работал министром транспорта Республики Крым, гендиректором Агентства автомобильного транспорта Москвы, руководил управлением автомобильной магистрали "Москва — Нижний Новгород".

Прошлый министр транспорта региона Иван Пивкин был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его сейчас судят.

С недавних пор курирует дорожное хозяйство в Самаре заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов. Ранее Виталий Шабалатов работал на руководящей должности в правительстве Воронежской области, в последнее время был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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