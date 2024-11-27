Сергей Карпов возглавил самарский минтранс

Сергей Карпов с 27 ноября возглавил министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Информацию подтвердили в правительстве региона.
Напомним, Сергей Карпов с октября занимал пост первого замминистра транспорта Самарской области. Как рассказывал журналисту Волга Ньюс источник в правительстве региона, Карпов в последний месяц проходил необходимые согласования.
Для 63-го региона Карпов - "варяг". "У Сергея Васильевича большой опыт в дорожном строительстве, организации работ по содержанию дорог, он работал министром транспорта Республики Крым, генеральным директором Агентства автомобильного транспорта Москвы, руководил управлением автомобильной магистрали "Москва - Нижний Новгород", - рассказывал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев, обращаясь к Сергею Карпову, отметил, что в Самарской области у него будет много работы, а жители часто жалуются на состояние дорог.
Напомним, Иван Пивкин, возглавлявший минтранс с 2012 г., был задержан в рабочем кабинете 21 июня. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
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