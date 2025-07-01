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Суды Происшествия

Запросить наказание для экс-главы минтранса Пивкина могут в августе

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 1 июля, в Октябрьском районном суде Самары прошло очередное заседание по делу экс-министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина 1 июля не явилась в заседание — ходатайство о ее повторном вызове было удовлетворено судом только накануне, 30 июня. В этот день был также заявлен ряд ходатайств. По прогнозам участников процесса, прения сторон, к которым готовились 1 июля, могут состояться в августе.

Напомним, ранее Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие оказалось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, а показания на него уже дал его заместитель Александр Николаев. Тут кстати пришлась и аудиозапись их разговора, скрытно сделанная Сафиной летом 2024 года. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской "Дориссе" в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал". 30 июня адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков попросил приобщить дополнительные документы.

"Амонд" ответил, что в случае производства в Чувашской Республике появляются дополнительные затраты. Транспортировка — около 8 млн руб., командировочные и прочие расходы — около 21 млн руб., удорожание асфальтобетонных смесей у местных производителей — на 44 млн рублей. Эти суммы превышают якобы недополученную прибыль", — заявлял в заседании 30 июня Вячеслав Яблоков.

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