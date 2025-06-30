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Суды Происшествия

"Везти дороже": в суде оспаривают ущерб в десятки миллионов от экс-главы Минтранса Пивкина

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 июня, в суде Октябрьского района Самары состоялось очередное заседание по уголовному делу теперь уже бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина. В этот день в процессе заявили несколько любопытных ходатайств.

Напомним, недавно в суде представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие оказалось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, когда показания на него уже дал его заместитель Александр Николаев. Тут кстати пришлась и аудиозапись их разговора, скрытно сделанная Сафиной летом 2024 года. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской "Дориссе" в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал".

В начале заседания 30 июня судья Мария Патютько напомнила, что по прошлым ходатайствам запрошены копия приговора Волжского районного суда в отношении бывшего замминистра транспорта региона Александра Николаева и копия апелляционного определения. Николаева ранее судили за коррупцию. Кроме того, Мария Патютько напомнила, что сторона защиты заявила ранее ходатайство о проведении судебно-бухгалтерской экспертизы.

Также 30 июня адвокат Пивкина Вячеслав Яблоков попросил приобщить дополнительные документы. Он отметил, что делал адвокатский запрос в компанию "Амонд", поскольку в вину его клиенту вменяют прибыль, которую насчитали при ремонте трассы до Новокуйбышевска. У адвоката возник вопрос — какую бы прибыль получала компания "Дорисса"?

"Амонд" сегодня ответила, что в случае производства в Чувашской республике появляются затраты дополнительные. Транспортировка около 8 млн руб., командировочные и прочие расходы около 21 млн руб., удорожание асфальто-бетонных смесей у местных производителей на 44 млн рублей. Эти суммы превышают якобы недополученную прибыль", — говорит адвокат Вячеслав Яблоков.

В итоге гособвинитель попросил вызвать на дополнительный допрос потерпевшего и суд с этой необходимостью согласился.

"Ходатайство адвоката Яблокова о затратах разрешить после дополнительного допроса потерпевшего. Заседание откладывается на 1 июля, на 12:00. Сторонам быть готовым к дополнительному допросу потерпевшего и прениям", — постановил суд.

Гид потребителя

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