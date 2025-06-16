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Суды Происшествия

Подрядчик дал показания в суде по делу экс-министра Пивкина

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суде Октябрьского района Самары продолжают рассматривать уголовное дело бывшего министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, недавно представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие оказалось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, когда показания на него уже дал его заместитель Александр Николаев.

Тут кстати пришлась и аудиозапись их разговора, скрытно сделанная Сафиной летом 2024 года. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской "Дориссе" в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал". Интересно, что сейчас налоговики блокируют компанию "Амонд".

Сейчас допрашивают свидетелей, в том числе представителей компании "Амонд". Как рассказал журналисту Волга Ньюс один из участников процесса, со слов некоторых свидетелей, и после ареста Пивкина заключали контракт с "Дориссой" на таких же условиях (это было в декабре 2024 года). Также они говорят, что вели переговоры два месяца, ездили к Сафиной трижды, торговались и согласовали 8% генподрядного вознаграждения, а не 10, как якобы Сафина изначально хотела. Следующее заседание должно состояться 17 июня, должны допросить несколько оставшихся свидетелей.

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