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Суды Происшествия

Суд по делу экс-министра Ивана Пивкина возобновят 27 мая

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Октябрьского района Самары должен возобновить судебный процесс по уголовному делу экс-главы самарского минстроя Ивана Пивкина 27 мая. В назначенную ранее дату заседания, 20 мая, бывшего министра не смог доставить в суд конвой.

Фото: Ксения Штефан

Как пояснила адвокат бывшего министра журналистам в коридоре суда, возникла некая техническая причина. Со слов защитника, с министром ничего не случилось и он не болен. Но комментировать ситуацию или само дело более подробно защитник отказалась, сославшись на отсутствие согласия Пивкина. Защищает бывшего министра сейчас юрист из Мордовии, откуда ранее в 63 регион переехал и сам Пивкин.

Напомним, Пивкина в Самаре обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд в этот период допрашивает свидетелей.

Например, недавно представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисса" Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство автодороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие оказалось с упущенной прибылью 30 млн рублей. По словам Сафиной, заявление на Пивкина она написала после того, как ее посетили правоохранители, когда показания на него уже дал его заместитель Александр Николаев. Тут кстати пришлась и аудиозапись их разговора, скрытно сделанная Сафиной летом 2024 года. По мнению женщины, Пивкин перекрыл чувашской "Дориссе" кислород в интересах компаний, которые считал "своими": запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки там мобильного завода по изготовлению асфальтно-бетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал".

Интересно, что сейчас налоговики блокируют компанию "Амонд". На посту главы самарского минстроя Пивкина сменил "варяг" Сергей Карпов. Упомянутый выше замминистра Александр Николаев уже выслушал свой приговор.

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