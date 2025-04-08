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Дорожное строительство Транспорт и связь

Налоговики блокируют дорожного подрядчика "Амонд"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Амонд" Алана Хугаева оспаривает ряд решений налоговиков Самарской и Кировской областей по взысканию недоимки по НДС.

В картотеке зарегистрировано по меньшей мере пять исковых заявлений компании к ФНС. Причиной судебных разбирательств стали решения фискалов по результатам проверок в 2024 году. Как следует из судебных документов, налоговики доначислили "Амонду" десятки миллионов рублей: от 10,3 млн до 16,9 млн рублей.

Организация не согласилась с этими решениями и обратилась в арбитражный суд, подстраховав себя обеспечительными мерами - запретом ФНС принудительно взыскивать доначисления и приостанавливать операции по счетам в банках.

Фискалы попытались отменить наложенное ограничение. "На основании проведенной инспекцией проверки у налогового органа имеются основания полагать наличие в действиях общества признаков недобросовестности, направленных на умышленное уклонение от уплаты доначисленных налогов, направленных на умышленное уклонение от уплаты доначисленных налогов, о предпринимаемых им мерах по ликвидации, сокрытию либо умышленному уменьшению активов", - приводятся доводы ФНС в судебном определении.

Однако арбитраж отказался снимать запрет на действия налоговой ввиду ответственности "Амонда" перед госбюджетом. Компания выступает крупным подрядчиком министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. В стадии реализации находятся четыре госконтракта. Они касаются ремонта дорог Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка, Самара - Большая Черниговка - Южный и Самара - Волгоград - Красноармейское – Пестравка. Сумма по госконтрактам составляет почти 1,9 млрд руб., из них не оплачено - 877,5 млн рублей.

Из позиции "Амонда" следует, что единовременное изъятие налоговой крупной суммы парализует работу компании и сделает невозможным исполнение госконтрактов, а также повлечет банкротство и сокращение работников. Если же подрядчику не удастся опротестовать доначисления, то он сможет погашать долги перед ФНС денежными средствами, поступающими по госконтрактам.

Напомним, компания с названием "Амонд" фигурирует в уголовном деле бывшего министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина. По версии следствия, чиновник мог давать подряды на строительство дорог только "своим" подрядчикам. В частности, упоминается эпизод с "Амондом".

ООО "Амонд", по данным ИАС Seldon.Basis, зарегистрировано в Самаре в 1997 году. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Выручка в 2024 г. составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль - 26,1 млн рублей. За историю своего существования "Амонд" получил госзаказов на 13,9 млрд рублей. Владеет компанией Алан Хугаев.

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