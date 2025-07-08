В Самарской области завершен ремонт участка региональной трассы Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка

В Самарской области завершены работы по ремонту участка дороги регионального значения Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Трасса проходит по Волжскому, Алексеевскому и Нефтегорскому районам и является основным маршрутом движения для множества населенных пунктов в областной центр — Самару. Среднесуточная интенсивность движения по автодороге составляет свыше тысячи автомобилей.

Ремонт дороги начат по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 г. и был продолжен в 2025 г. в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Всего в этом году приведут к нормативу приведут 35 км трассы, соединяющих населенные пункты Подъем-Михайловка, Дмитриевка и Богдановка. Сейчас работы завершены на участке протяженностью 17 км, расположенном между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Богдановка.

Ремонт основания участка дороги проведен с применением метода холодной регенерации. Суть технологии заключается в измельчении и перемешивании существующего покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания.

Также выполнено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанесена разметка. Кроме того, проведено благоустройство остановок общественного транспорта: появились остановочные карманы и новые автопавильоны.

Ремонт остальных 18 км трассы в рамках отдельных госконтрактов будет завершен до конца дорожного сезона 2025 года. Из них на четырехкилометровом участке трассы, проходящем по с. Подъем-Михайловка, сейчас ведется капитальный ремонт со строительством вдоль дороги тротуаров и устройством улично-дорожного освещения. Отремонтировать этот участок дороги и обеспечить на нем все условия для безопасного дорожного движения поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего 2025 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в нормативное состояние приведут более 190 км дорог регионального значения.