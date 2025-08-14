16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области отремонтируют более 80 км автодорог ведущих к спортивным учреждениям

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году будет обновлено 9 участков дорог, ведущих к детским спортивным учреждениям. Общая протяженность дорожного ремонта составит 80,9 км.

Так, в Богатовском районе в нормативное состояние приводится автомобильная дорога Богатое — "Самара — Оренбург" протяженностью 10 км. Трасса ведет к районному центру — селу Богатое, где располагается Детско-юношеская спортивная школа на базе средней общеобразовательной школы. В секциях ДЮСШ занимаются 550 детей из разных населенных пунктов района в секциях футбола, волейбола, дзюдо и подвижных игр.

В настоящее время на трассе, ведущей к спортивному учреждению, завершается укладка нижнего слоя дорожного покрытия. "Мы ждем, что скоро дорога станет ровной и безопасной. Это позволит круглый год свободно и комфортно добираться ребятам до села и до нашей школы", — говорит руководитель структурного подразделения ДЮСШ Нина Семаева.

В Большеглушицком районе по нацпроекту ведется ремонт подъезда к селу Большая Глушица. Дорога входит в маршрут движения детей к спортивному комплексу "Юбилейный", в котором располагается структурное подразделение детско-юношеской спортивной школы. Здесь открыты более 10 спортивных секций, которые посещают свыше 150 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В настоящее время на Подъезде к селу Большая Глушица протяженностью 1,4 км ведутся работы по ремонту дорожного полотна, моста через реку Глушичка, а также строительству тротуаров и уличного освещения. "Это центральная улица и въезд в село. Очень ждем окончания ремонта, чтобы наши дети с комфортом добирались в том числе до спорткомплекса", — говорит руководитель структурного подразделения ДЮСШ Сергей Романов.

В Самаре в этом дорожном сезоне ведется ремонт одной из самых высокоинтенсивных дорог — Московского шоссе. Работы на участке длиной 9,2 километров почти завершены. Московское шоссе входит в маршрут движения к Спортивной школе олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени заслуженного тренера СССР Владимира Петрова. Здесь проходят начальную подготовку более 370 спортсменов.

"Многие обучающиеся и тренеры ежедневно добираются до школы по Московскому шоссе. Раньше была колея, небезопасно ездить. А сейчас уже появилось ровное покрытие", — отмечает директор спортивной школы Александр Казмерчук.

Всего в России по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в 2025 году планируется привести в нормативное состояние 225 участков региональной и местной дорожной сети, ведущих к стадионам, клубам, детско-юношеским школам и другим спортивным объектам. Общая протяженность дорожного ремонта к спортобъектам составляет 695 км дорог.

