16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Опорную" дорогу к селу Богатое приведут к нормативу в 2025 году В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтируют единственную дорогу к двум поселкам В Самарской области завершен ремонт трассы "Самара - Большая Черниговка" - Южный В Самарской области отремонтируют региональные трассы и мосты, ведущие к особо охраняемым природным территориям Жители Красноярского района оценили качество ремонта региональной трассы "Урал" - Светлый Ключ

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области отремонтируют 160 км дорог ведущих к сельским населенным пунктам

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

К концу 2025 г. в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приведут к нормативу 15 участков автодорог, ведущих к 25 сельским населенным пунктам.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Дорожные работы ведутся в 14 районах региона. Общая протяженность ремонта составит 160 км. 
Так, в Большеглушицком районе завершен ремонт межмуниципальной трассы "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяженностью 14,65 км и двух мостов, входящих в состав участка.

Эта дорога — единственный маршрут движения для целого ряда населенных пунктов района в направлении Самары и административного центра — с. Большая Глушица, где расположены основные социальные объекты. По дороге проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника. Ремонт дороги проведен по многочисленным обращениям жителей.

В Кошкинском районе до конца июля будет обеспечен ввод в эксплуатацию более 28 км трассы "Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки", следующей до границы района. Дорога является одной из основных в направлении Республики Татарстан через город Нурлат и проходит через шесть населенных пунктов. Участок и два моста в его составе  капитально отремонтировали по двухгодичному контракту.

В Волжском, Алексеевском и Нефтегорском районах в этом году приведут к нормативу 35 км трассы Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Дорога — единственный маршрут движения для множества населенных пунктов. Один из ее участков, расположенный в районном центре Подъем-Михайловка, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ремонтируют капитально — с устройством тротуаров и улично-дорожного освещения.

В Красноармейском районе по поручению главы региона ведется капитальный ремонт участка дороги "Самара — Волгоград" — Пестравка" — Ленинский — Кочетковский — Бутковский протяженностью 5,4 км. Это единственная трасса, связывающая поселки Бутковский и Софинский с региональной сетью автодорог. Кроме того, она ведет к основным социальным объектам сельского поселения Ленинский, к которому относятся эти населенные пункты, а также входит в маршрут движения школьного автобуса.  

В Большеглушицком районе до конца года капитально отремонтируют региональную автодорогу Подъезд к селу Большая Глушица. На участке 1,4 км, проходящем сквозь село, выполнят ремонт дорожного полотна, построят тротуары и уличное освещение, отремонтируют  мост через реку Глушичка.

"По этой дороге местные жители, которые проживают в Михайловском квартале, добираются до школ, детских садов и других необходимых социальных объектов. Здесь проходит автобусный междугородний маршрут, курсирует вахтовый транспорт. Жители села очень ждут новую дорогу", — говорит заместитель главы района по строительству, член  ПО № 21 села Большая Глушица Роман Дашевский.

Всего в 2025 г. в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет проведен ремонт и капитальный ремонт более 230 км автомобильных дорог областного и местного значения, в том числе 31,5 км в Самаре и 9,66 км в Тольятти.

По итогам обработки предложений жителей региона в народную программу "Единой России" наиболее важными для самарцев направлениями работы были названы качество автомагистралей при ремонте и строительстве дорог, а также наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3