В Самарской области отремонтируют 160 км дорог ведущих к сельским населенным пунктам

К концу 2025 г. в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приведут к нормативу 15 участков автодорог, ведущих к 25 сельским населенным пунктам.
Дорожные работы ведутся в 14 районах региона. Общая протяженность ремонта составит 160 км.
Так, в Большеглушицком районе завершен ремонт межмуниципальной трассы "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяженностью 14,65 км и двух мостов, входящих в состав участка.
Эта дорога — единственный маршрут движения для целого ряда населенных пунктов района в направлении Самары и административного центра — с. Большая Глушица, где расположены основные социальные объекты. По дороге проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника. Ремонт дороги проведен по многочисленным обращениям жителей.
В Кошкинском районе до конца июля будет обеспечен ввод в эксплуатацию более 28 км трассы "Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки", следующей до границы района. Дорога является одной из основных в направлении Республики Татарстан через город Нурлат и проходит через шесть населенных пунктов. Участок и два моста в его составе капитально отремонтировали по двухгодичному контракту.
В Волжском, Алексеевском и Нефтегорском районах в этом году приведут к нормативу 35 км трассы Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Дорога — единственный маршрут движения для множества населенных пунктов. Один из ее участков, расположенный в районном центре Подъем-Михайловка, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ремонтируют капитально — с устройством тротуаров и улично-дорожного освещения.
В Красноармейском районе по поручению главы региона ведется капитальный ремонт участка дороги "Самара — Волгоград" — Пестравка" — Ленинский — Кочетковский — Бутковский протяженностью 5,4 км. Это единственная трасса, связывающая поселки Бутковский и Софинский с региональной сетью автодорог. Кроме того, она ведет к основным социальным объектам сельского поселения Ленинский, к которому относятся эти населенные пункты, а также входит в маршрут движения школьного автобуса.
В Большеглушицком районе до конца года капитально отремонтируют региональную автодорогу Подъезд к селу Большая Глушица. На участке 1,4 км, проходящем сквозь село, выполнят ремонт дорожного полотна, построят тротуары и уличное освещение, отремонтируют мост через реку Глушичка.
"По этой дороге местные жители, которые проживают в Михайловском квартале, добираются до школ, детских садов и других необходимых социальных объектов. Здесь проходит автобусный междугородний маршрут, курсирует вахтовый транспорт. Жители села очень ждут новую дорогу", — говорит заместитель главы района по строительству, член ПО № 21 села Большая Глушица Роман Дашевский.
Всего в 2025 г. в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет проведен ремонт и капитальный ремонт более 230 км автомобильных дорог областного и местного значения, в том числе 31,5 км в Самаре и 9,66 км в Тольятти.
По итогам обработки предложений жителей региона в народную программу "Единой России" наиболее важными для самарцев направлениями работы были названы качество автомагистралей при ремонте и строительстве дорог, а также наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?