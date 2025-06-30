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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области завершен ремонт трассы "Самара — Большая Черниговка" — Южный

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Большеглушицком районе завершен ремонт межмуниципальной автодороги "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяженностью 14,65 км. Дорожные работы стартовали в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и были продолжены в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Самара — Большая Черниговка" — Южный является единственным маршрутом движения для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра — села Большой Глушицы, где расположены основные социальные объекты, и города Самары. Также по дороге проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника. Ремонт дороги проведен по многочисленным обращениям жителей.

В 2024 году подрядная организация выполнила работы по ремонту водопропускных труб, обустройству дополнительных съездов, укладке нижнего слоя дорожного покрытия. Также были отремонтированы мосты через балки Сухую и Вишневую, проведено благоустройство пяти остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов.

Для повышения безопасности дорожного движения установлены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7 и заменены дорожные знаки.

В 2025 году году подрядная организация произвела устройство верхнего слоя дорожного покрытия и укрепление обочин. Также установлено барьерное и пешеходное ограждения, нанесена разметка термопластиком.

Всего в текущем году в Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" запланирован ремонт 230 км дорог регионального значения, а также местных дорог в Самаре и Тольятти.

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