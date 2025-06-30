В Самарской области завершен ремонт трассы "Самара — Большая Черниговка" — Южный

В Большеглушицком районе завершен ремонт межмуниципальной автодороги "Самара — Большая Черниговка" — Южный протяженностью 14,65 км. Дорожные работы стартовали в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и были продолжены в 2025 году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Самара — Большая Черниговка" — Южный является единственным маршрутом движения для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра — села Большой Глушицы, где расположены основные социальные объекты, и города Самары. Также по дороге проходят маршруты школьных и рейсовых автобусов, ездит сельхозтехника. Ремонт дороги проведен по многочисленным обращениям жителей.
В 2024 году подрядная организация выполнила работы по ремонту водопропускных труб, обустройству дополнительных съездов, укладке нижнего слоя дорожного покрытия. Также были отремонтированы мосты через балки Сухую и Вишневую, проведено благоустройство пяти остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов.
Для повышения безопасности дорожного движения установлены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7 и заменены дорожные знаки.
В 2025 году году подрядная организация произвела устройство верхнего слоя дорожного покрытия и укрепление обочин. Также установлено барьерное и пешеходное ограждения, нанесена разметка термопластиком.
Всего в текущем году в Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" запланирован ремонт 230 км дорог регионального значения, а также местных дорог в Самаре и Тольятти.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?